Son dakika… Bakan Soylu: 4 LGBT sapkını gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

ERBAŞ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, açıklamasında “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız” dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı” dedi. DHA