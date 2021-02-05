Batman’da 300 kişiden fazla vatandaş CHP’ye katıldı

CHP Batman İl Binasında gerçekleşen toplum katılım töreninde CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, yeni üyelere rozetlerini taktı.

“DEMOKRATİK GELENEKLER YERLE BİR EDİLDİ”

Törende bir konuşma yapan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar şöyle konuştu:

* Ülkenin demokratik hukuk geleneklerinin yerle bir edildiği, başta üniversiteler olmak üzere her yere kayyumun atandığı bir ortamda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Demokrasi, kuralları olan bir rejimdir çoğulculuğu içerir. Herkesin kendisini ifade edebilmesine imkan tanır.

* Biz, farklılıkların zenginlik olduğuna inanan bir siyasal geleneğe sahibiz. Bugün aynı zamanda laiklik ilkesinin anayasaya girdiği tarihin yıldönümüdür. 5 Şubat 1937'de anayasaya giren laiklik ilkesi, herkesin inancını ve siyasal düşüncesini herhangi bir baskıya maruz kalmadan ifade edebilmesi ve buna mukabil devletin bütün inançlara eşit mesafede olması demektir.

“VATANDAŞ ÇARENİN CHP OLDUĞU ARTIK GÖRMÜŞTÜR”

19 yılda AKP'nin ülkeyi kaosa sürüklediğini belirten Yaşar konuşmasına şöyle devam etti:

* Bizim siyaset geleneğimiz, hiç kimsenin diline, dinine, milliyetine, etnisitesine müdahale etmez; herkesin kendisini var etmesi için güvencedir. 19 yıllık iktidarları boyunca Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir kaosa sürükleyen bu iktidarın yaptıklarını halkımız görmüş ve anlamış durumdadır. Ekonomi batmıştır. Siyaseten yönetemez durumdadırlar, vatandaş çaresizdir. Çarenin CHP olduğu artık görülmüştür.

* Bugün 300 hemşehrimizin partimize katılması da bunu göstermektedir. Sayın genel başkanımızın yıllardır oya örer gibi örerek, bugüne getirdiği, bu siyaset stratejisi, Türkiye'nin geleceğini güvence altına almaya yönelik olduğu artık daha net görülmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu kaostan CHP kurtaracaktır.

* Türkiye'yi içine düştüğü bu ekonomik krizden CHP kurtaracaktır. Esnaf da CHP iktidarında nefes alabilecek, düzlüğe çıkacaktır. Özerk demokratik üniversite de ancak CHP iktidarından nefes alabilecektir. Sevgili yol arkadaşlarım; Türkiye, bizden hizmet bekliyor. Hep beraber el ele verip, Türkiye'yi dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere taşıyacağız.

NAZIM HİKMET’Lİ HOŞ GELDİN

Konuşmasını usta şair Nazım Hikmet Ran’ın sözleri ile sonlandıran Yaşar, şunları söyledi:

* Nazım Hikmet'in dediği gibi: ‘Hoş geldin. Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta… Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim…’ Hepinize saygılar sunuyorum.

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