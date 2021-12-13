BBP’den ihraç edilen yöneticiden dikkat çeken Mustafa Destici iddiası

Büyük Birlik Partisi eski MKYK üyesi ve Kurucular Kurulu üyesi olan Muammer Çokaloğlu, genel başkanları Mustafa Destici’yi sosyal medyada eleştirdiği gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu. Çolakoğlu, “Mustafa Destici partiyi aile şirketi gibi yönetiyor. Büyük Birlik Partisi genel başkanlığı makamını işgal ediyor" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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BBP eski Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Kurucular Kurulu üyesi olan Muammer Çolakoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi sosyal medya hesabından eleştirdiği gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.

SÖZCÜ'ye konuşan Çolakoğlu, BBP lideri Mustafa Destici'nin ABD ziyaretiyle ilgili ‘Size geniş karınlı diyen adamla ne işin var Amerika'da?' diye sosyal medyadan eleştirdiği için partisinden ihraç edildiğini söyledi.

“ATTIĞIM TWEETEN DOLAYI İHRAÇ ETTİLER”

2016 yılından itibaren partinin üst yönetimiyle görüş ayrılığı içerisinde olduğunu belirten BBP Kurucular Kurulu üyesi Muammer Çolakoğlu, şunları söyledi;

*Aynı zamanda Bingöl il başkanıydım ben 2019 yerel seçimlerinde Bingöl'de seçime girmeme kararı almışlardı. Yönetimin kararını dinlemediğim için il teşkilatını fesih ettiler. 11'inci olağanüstü kongrede kurucular kurulu olduğum halde delege yazmamışlardı bende yargı yoluna başvurdum ve delegeliğimi yazdırdım.

*Bu sefer salona sokmak istememelerine rağmen girdim ve tüzük değişikliğine ilişkin söz alıp konuşmak istedim engellediler. Kongrenin iptal edilmesi için dava açtık. Genel başkanın en son ABD ziyareti olmuştu bu ziyaretiyle ilgili ‘Size geniş karınlı diyen adamla ne işin var Amerika'da?' diye bir tweet atmıştım. Bu tweeti gerekçe göstererek beni ihraç ettiler.

“MUSTAFA DESTİCİ PARTİYİ AİLE ŞİRKETİ GİBİ YÖNETİYOR”

Büyük Birlik Partisi’nin kuruluşundan bu yana hep yöneticilik yaptığını belirten Çolakoğlu, şunları söyledi;

*İl başkanlığı, MKYK üyeliği dahil olmak üzere birçok kez parti yönetimlerinde görev aldım. Üst yönetimin AK Parti'yle beraber hareket etmesine başından beri karşıyım, genel seçimlerde ittifak yapılmasını da istememiştim. Seçime ittifak yaparak girdiler. Mustafa Destici yasal olarak BBP'nin milletvekili değil Ak Parti milletvekilidir.

*Ak Parti listesinden milletvekili seçilmiştir ama seçim sonrasında AK Parti'den istifa etmemiştir. İstifa etmediği müddetçe o partinin milletvekili sayılır. Mustafa Destici partiyi aile şirketi gibi yönetiyor.

*Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaşmıştır. İhraç kararına karşı yargı yoluna başvurmayı düşünmüyorum. Parti içi demokrasinin olmadığı yerde olmanın anlamı yoktur. Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi genel başkanlığı makamını işgal ediyor.

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