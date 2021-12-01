Bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim, pişmanım

Ağladığı için 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul eden Göç, "Mama verdiğim sırada ağlayınca sinirlendim. Bebeği dövdüğüm için çok pişmanım" dedi.

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Gaziantep’te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi’ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan’ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı.

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, “Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım” dedi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Öte yandan Yunus Göçün daha önce eşi Semra Göçe şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden uzaklaştırma cezası aldığı, aile büyüklerinin araya girmesi ile şikayetten vazgeçildiği öğrenildi. İHA

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