Bebeğinin tedavi masrafını karşılayamayan anne intihar etmişti! Acılı babayla yürek burkan diyalog

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SMA hastası bebeğinin tedavi masraflarını karşılayamadığı için intihar eden anne Emine Kiraz’ın eşini ziyaret etti. Özdağ'la acılı baba arasında geçen diyalog yürek burktu.

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Partisinin il binasının açılışı için Eskişehir'e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SMA hastası bebeğinin tedavi masraflarını karşılayamadığı için intihar eden anne Emine Kiraz'ın acılı eşini ziyaret etti.

‘KİMSE ARAMADI’

Ümit Özdağ, acılı babaya “Sağlık Bakanı aradı mı? Hükümetten kimse aradı mı?” diye sorduğunda “Aramadı” yanıtını aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özdağ, “SMA hastası bebeğinin gözleri önünde erimesine dayanamadığı için intihar eden Emine Kiraz'ın acılı eşine taziyelerimi sundum. Onu hükümet nezdinde kimsenin aramamasına çok üzüldüm. Başka çocuklar ve anneler ölmesin diye konuyu TBMM'de mutlaka dile getireceğim” dedi.

“GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİZ İÇİN ANNELER İNTİHAR EDİYOR”

Bugün partisinin il binası açılışında da bu konuyu gündeme getiren Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Eskişehir üzüntülü bir günü yaşıyor. SMA hastası Muzaffer bebeğin annesi çaresizlik içerisinde hayatına son verdi. Hastalığı bir gen hastalığı. Bu hastalığın ilacı Türkiye'de yok.

*Yurt dışından getirtilmesi gerekiyor. Onun için bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyada gereken para toplanamadığı için annesi daha fazla dayanamadı ve hayatına son verdi.

*Bu yaşanan hadise Türkiye'nin nasıl ağır bir trajediden geçtiğinin sadece bir göstergesi. İnsanlarımız aç, insanlarımız sokaklarda sürünüyor.

*Anneler çocuklarını doyurmak için çöpten gıda topluyorlar ve bütün bunlar olurken Milli Savunma Bakanı 9 milyon Suriyeliyi beslediklerini açıklıyor.

*Siz Türk milletini beslemekle, doyurmakla, korumakla görevliyken siz bu görevinizi yerine getirmediğiniz için anneler çocuklarının tedavisinin olmadığını ve ellerinden kayıp gittiklerini, gördükleri için intihar ediyorlar.

*Türkiye'yi getirdiğiniz nokta bu. 2001 ekonomik krizini hepimiz yazarkasa ile hatırlarız. Başbakanlığın önünde atılan bugün yaşanan ekonomik krizi ise ileride bizim çocuklarımız ve biz toplu intiharlarla ve Muzaffer bebeğin annesi Emine hanımın çaresizlik içerisinde intiharı ile hatırlayacağız.

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