Bedelli askerlik sevk yerleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bedelli askerlik başvuru bilgilendirmesinde; “Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.” denildi.

Bedelli askerlik için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle askerlik yapacakları yerleri öğrenebilecekler.

MSB'nin gün içerisinde askerlik sevk yerlerini açıklaması bekleniyor.

ASKERLİK İÇİN CORONA TESTİ ŞART

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) corona virüsü salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

*Oca 2021'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir.