Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün yapılıyor?

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 yılının ikinci yarısında 43 bin TL olarak uygulanacak. Bedelli askerlik ücreti 2019 yılından bu yana yaklaşık yüzde 38 artarak 43 bin 150 liraya yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2019 haziranında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014'teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018'deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.