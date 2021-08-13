Bekir Pakdemirli: Yıl bitmeden 252 milyon fidan dikeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların ağaçlandırma dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını belirterek, “Yangınların soğutulmasını takiben en kısa sürede hasar tespiti yapılacak ve ilk yağmurdan sonra hızlıca fidan dikimine başlanacak. Geleceğe Nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Türkiye'nin son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların da mümkün olan en kısa sürede yeniden yeşillendirileceğini açıkladı.

Anayasanın 169'uncu maddesine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, “169'uncu madde, ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz’ der. Bu madde uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz. Bu konuda kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın” değerlendirmesini yaptı.

Yanan alanların üç yöntemle yeniden yeşillendirileceğini belirten Bakan Pakdemirli, planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odun emvali sahadan çıkarılacaktır. Ardından detaylı bir arazi etüdü yapılacak ve bu alanların hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek. Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle, yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve bu alanların doğal hali ile kendini yenilemesi beklenecek, önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. İkinci yöntemde, yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğine müteakip bu tohumların çimlenmesi beklenecek, çimlenme sonucunda elde edilen fidanlar ile bu alanların da yeşillendirilmesi sağlanmış olacak. Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski haline kavuşamayacak alanlar da saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak. Bu dikimlerin de kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Geleceğe Nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz.”

500 MİLYON ADET FİDAN ÜRETİMİ

Yanan alanlar başta olmak üzere yapılacak bütün ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri için 500 milyon adet fidan üretim kapasitesine sahip, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 137 adet orman fidanlığında her yıl ortalama 300 milyon adet fidan üretimi yapıldığını aktararak, “2021 yılı için de fidanlıklarımızda dikilmeye hazır 273 milyon adet fidanımız mevcuttur. Ayrıca tohum stok merkezlerimizde de yaklaşık 3 milyar tohumumuz vardır” açıklamasını yaptı.

3-5 YIL İÇİNDE YEŞİLE DÖNÜŞECEK

Yanan alanların 3-5 yıl içinde tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesinin sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Yeni yapılacak ağaçlandırmalarda ıslah edilmiş bireylerden elde edilmiş nitelikli tohumlardan üretilen fidanlar kullanılacak. Geçmişte kızılçam ağaçlarının 40-50 yılda geldiği çap ve boy miktarına 25-30 yıl gibi daha kısa bir sürede ulaşması sağlanacak. Yangınlarda sadece bitkiler yok olmadı, yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Buralarda yapılacak ağaçlandırmada yeni ormanlar oluştururken yaban hayatı da düşünülerek meyveli orman ağacı türleri ile de ağaçlandırma yapılacak. Akdeniz ekosisteminin kendi doğal yapısı gereği yanan bölgelerde kızılçam ormanları ve maki bitki formasyonundaki ağaçlar var. Yeni ormanlar kurulurken türler değiştirilmeyecek ancak tamamı kızılçam ağaçlarıyla da ağaçlandırılmayacak. Yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda asgari yüzde 30 oranında yangına dirençli, aylantus, keçiboynuzu, gladiçya, dişbudak, defne, alıç, meşe gibi yapraklı orman ağacı türleri de kullanılacak. Yapılacak yeni ağaçlandırmalarda yangın emniyet şeritleri oluşturulacak. Bu şeritler daha da geniş tutularak gerektiğinde 60-80 metreye kadar çıkarılacak. Bu şeritler etrafında da bantlar halinde servi gibi yangına dirençli türler ile ağaçlandırma yapılacak.”