Belediye başkan yardımcısının eşi CHP’den ihraç edildi
CHP’li parti yöneticileri aleyhinde bir internet sitesi sahibine para karşılığı karalayıcı haber yaptırdığı iddia edilen Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar’ın eşi Cengiz Ünüvar, CHP’den ihraç edildi.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın eşi Cengiz Ünüvar'ın, CHP'li parti yöneticileri hakkında para karşılığı karalayıcı haberler yaptırdığı ileri sürülmüştü.
MERKEZ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NA BAŞVURDULAR
İddiada adı geçen gazeteci ile yazışmaları ortaya çıkan Ünüvar hakkında CHP eski İl Başkanı İsmet Güneşhan ile 7 CHP'li belediye meclis üyesi harekete geçerek parti içi soruşturma başlatılmasını istedi.
Kısa süre sonra CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nın yaptığı soruşturma netice vermeyince, bu sefer CHP Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu'na başvurdu.
PARTİDEN OY BİRLİĞİ İLE İHRAÇ EDİLDİ
Bugün gerçekleşen CHP MYK sonrası üyeler oy birliği ile Cengiz Ünüvar'ın ihraç edilmesine karar verdi.