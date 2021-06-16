Belediye başkanına saldırıda yeni gelişme

CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı sonrasında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü serbest kalırken 3'ü tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi. Olayların odağındaki İkiz Kuleler'in sahibi A.O., emniyetteki sorgusundan sonra, 2 şüpheli ise savcılıkça, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SALDIRIYI KABUL ETTİLER

Saldırganların emniyetteki ifadelerinde saldırıyı kabul ettikleri öğrenildi. İfadelerinde, İkiz Kuleler'in mühürlenmesi sonrası başkan Atabay ile konuşmaya gittiklerini, aralarındaki tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesinden sonra kavga ettiklerini söyledikleri belirtildi.