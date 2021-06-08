Belediye başkanından AKP’li meclis üyelerine ‘Atatürk’ tepkisi

Fındıklı’ya seçimlerden önce yapılan ve 19 Mart 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesinin adını Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 AKP’li üyenin hayır oyuna rağmen oy çokluğu ile meclis kararı alıp değiştir ve adını da “100.Yıl Atatürk Parkı” yapmıştı.

Bu olay nedeniyle Bakan ve CHP’li meclis üyeleri hakkında soruşturma açılmıştı. parkın isim değişikliğine karşı çıkan AKP’li meclis üyeleriyle CHP’li Başkan Çervatoğlu bir kez daha karşı karşıya geldi.

Haziran meclis toplantısında Ayasofya’da Atatürk’e “Zalim ve kafir” diyen imam Mustafa Demirkan tartışması yaşandı.

“AKP’Lİ ÜYELER ATATÜRK’E YAPILAN HAKARETİ ONAYLAMIŞTIR”

CHP’li meclis üyeleri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ayasofya’daki etkinlikte Atatürk’e “Zalim ve kafir” diyen imam Mustafa Demirkan’ın ve Uygur Türklerine yapılan zulmün kınanması için hazırladıkları öneriyi okudu.

Uygur Türklerine yapılan zulmün kınanması oy birliği ile kabul edilirken, imam Demirkan’ın kınanmasına AKP’li meclis üyeleri red oyu verdi. Buna rağmen öneri CHP’li üyelerin oylarıyla oy çoklu ile kabul edildi.

Oylamadan sonra konuşan Başkan Ercüment Şahin Çervatoğlu, AKP’li üyelere Atatürk parkında da aynı şeyi yaptıklarını hatırlatarak, “Yalnız şu kadarını söyleyeyim kurucu önderimiz Atatürk’e yapılan hakareti AKP oyları onaylamıştır” dedi.

Bu sözlerden sonra başkan ile AKP’li üyeler arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis toplantısına AKP’li üyelere sert tepki veren Çervatoğlu, sosyal medya hesabında da eleştirilerine devam ederek, “Bugün gerçekleşen Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisi Toplantımızda gündeme ek iki öneri sunduk. Bunlardan biri Uygur Türklerine yapılan zulmün kınanması, diğeri ise Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden camii imamının kınanmasıydı. Uygur Türklerine yapılan zulmün kınanması oy birliği ile geçerken, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretin kınanmasını AKP Grubu reddetti ve oy çokluğuyla geçti. AKP grubu ülkemizin kurucusuna yöneltilen “zalim ve kafir” gibi hakaretleri onaylamış oldu. Ne diyelim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.