Belediye başkanının sözleri felaketin boyutunu ortaya koydu: Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar…

Sel felaketinin büyük hasar verdiği Bozkurt'taki durumu değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimlerin kaldığı belli değil. Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar su altında kalmışlar" dedi.

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Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, afetin yaşandığı ilk dakikadan itibaren sahada olduklarını belirterek, “Böyle bir manzara anlatılır bir şey değil. Kimi noktalarda 4'üncü katlara kadar su basmaları yaşanmış. Bozkurt çok geniş bir ilçemiz değil. Dolayısıyla manevra yeteneği de çok fazla değil. Cenab-ı Allah'tan dileğim en az kayıpla atlatmak. Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimlerin kaldığı belli değil. Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar su altında kalmışlar” dedi.

KEMERLİ KÖPRÜLER YAPMAK LAZIM

Metrekareye düşen yağış miktarını değerlendiren Vidinlioğlu, “100 metreküpün afet kabul edildiği bilimsel olarak kabul edildiği bir gerçek. 430 küsur metreküp, buna hiçbir şeyin dayanması mümkün değil. Bizim insanlığın kendini yeniden çek etmesi gerekiyor. Tabiata çok fazla müdahil olursanız, 40 sene sonra size dönüyor. Pandemi de bize öğretti, betonun yenilmeyecek bir şey olduğunu. Bu kadar hırsın neticesinin çok iyi olmadığını öğrenmiş olduk. Onun için tabiatla barışık yaşamak lazım. Ancak o zaman rahat edeceğiz. Bilimden de uzaklaşmamak lazım. Kemerli köprüler yapmak lazım” diye konuştu.

ÇOK KOLAY ÜSTESİNDEN GELİNEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL

Selin verdiği tahribattan bahseden Vidinlioğlu, “Bölgede bütün işyerleri tahrip olmuş. Bu çok kolay üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Fakat gereken irade gösteriliyor. Hemen hemen her şeye müdahil olundu. Bundan sonrada Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ifadesi; dere yatağının olduğu yerlerde evleri geri çekmek, orayı biraz daha doğal seyrine bırakmak. Sayın Cumhurbaşkanımız da bölgeyi afet bölgesi ilan etti. Onun için de hükümetimize minnettarız. Afet bölgesinin kendi iç dinamikleri vardır. Onun da getirdiği bir takım artılar olacaktır” şeklinde konuştu.