Belediye dava açmıştı! Mahkemeden ÇED kararı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin madenler için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararlarına itiraz ettiği, Krom Ocağı Alansal ve Üretimsel Kapasite Artışı projesi, Kalker-Kalsit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletilmesi Projesi, Kalsit, Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi, Öğütme Tesisi Kapasite Artışı Alan Genişletilmesi Projesi, davalarında mahkeme, ÇED olumlu kararlarına, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı için itiraz yolu kapalı olarak iptal kararı verdi.

Kemal ATLAN

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallesi’nde bulunan Krom Ocağı Alansal ve Üretimsel Kapasite Artışı projesi, İnönü ilçesi, Oklubalı Mahallesi Kalker-Kalsit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişletilmesi Projesi, Sivrihisar ilçesi, Böğürtlen Mahallesi’nde bulunan Kalsit, Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi, Öğütme Tesisi Kapasite Artışı Alan Genişletilmesi Projesi için ÇED olumlu kararı vermişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itirazlar sonrası mahkeme son kararını verdi ve ÇED kararlarının olumlu olmadığına karar verdi. Eskişehir Tepebaşı, İnönü ve Sivrihisar ilçelerinde kazanan doğa oldu.

ÇED OLUMLU KARARLARINI YARGIYA TAŞIDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1134 hektar orman alanını kapsayan Beyazaltın Mahallesi raporuna, “Maden çıkarılırken oluşacak pasa için döküm alanının belirlenmediği, krom madeni çıkarılırken oluşacak atıklar için analizlerin yapılmadığı, maden üretimi yapılan ocak çukuruna su dolarak gölet haline geldiği ve canlılar için tehlike oluşturan bu duruma karşı tel koruma gibi herhangi bir önlem alınmadığı, krom madeninin tesiste çalışan ve çevredeki insanlar üzerinde olası etkilerinin raporda yer almadığı belirtilmediği” gerekçesiyle iptal davası açtı.

ORMAN ALANLARINA VERİLECEK ZARAR EREZYONA NEDEN OLACAKTI

Büyükşehir Belediyesi yine, İnönü ilçesi, Oklubalı Mahallesi mevkii 371 hektarlık orman alanında yapılması planlanan projeye, “Orman alanlarına verilecek zararın erozyona neden olabileceği, faaliyetler sonucu oluşan aşırı toz nedeniyle bitki gelişiminin olumsuz etkileneceğine ve tüm bu nedenlerden dolayı faaliyete başlanması halinde çevreye olan etkiler açısından telafisi güç ve imkânsız zararlara sebebiyet vereceği”, Sivrihisar ilçesi, Böğürtlen Mahallesi'nde 160 hektarlık mera alanında ise, “Maden alanın genişletilmesi sonucu Günyüzü Suyu Havzası içine gireceği ve yeraltı suyunun kirletme ihtimalinin ortaya çıkacağı, pasa alanları kapasitelerinin yetersiz kalacağı, toz oluşumunun azaltılmasına yönelik belirtilen önlemlerin çok yetersiz olduğu, nakliye güzergâhının tekrar gözden geçirilmesi” gerekçeleriyle iptal başvurusunda bulundu.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

Maden alanlarının genişletilmesi projeleri için verilen ÇED raporlarını değerlendiren mahkeme, ÇED raporlarının hukuka ve mevzuata uygun olmaması sebebiyle itiraz yolu kapalı olarak genişletme projelerini durdurdu.

“HUKUK, DOĞANIN KAZANMASINA İZİN VERDİ”

Mahkemelerden gelen durdurma kararlarını sevinçle karşıladıklarını belirten CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Üç ilçemizde yapılacak maden genişletme ve kapasite artışı çalışmaları, Eskişehir’imizin doğasına büyük zararlar verecekti. İptal başvurularımız mahkemeler tarafından değerlendirildi ve hukuk doğanın kazanmasına izin verdi. Eskişehir’imizin doğasını koruyabildiğimiz için çok mutluyuz” değerlendirmelerinde bulundu.