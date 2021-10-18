Belediye meclisinde ‘helikopter’ kararı: 50 milyonluk harcamasıyla israf olarak değerlendirildi

Mersin’de 2018 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 2.5 milyon dolara satın alınan ve bugüne kadar da 50 milyon liralık maliyete ulaşan helikopterin oy çokluğuyla satışına karar verildi. Meclis toplantısında satışına karar verilen helikopterin, kentin başına bela olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu para çok lüks bir para” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı Meclis toplantısı Kongre Salonu'nda yapıldı. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı helikopterin işletmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle satılması konusu gündeme geldi.

Başkan Seçer, 5 Nisan 2018'de 2,5 milyon dolara alınan helikoptere heliport gibi diğer masraflarıyla birlikte bugünün parasıyla 50 milyon lira civarı bir bütçe harcandığına dikkat çekerek, “Bu para çok lüks bir para” dedi.

13 Ağustos 2019'a kadar büyükşehirde kalan helikopterin daha önce de satışa çıktığını hatırlatan Seçer, “İmkan yoktu, satamadık. Çünkü süresinin dolması gerekiyordu. Artık yasal engel kalmadı. Zaten komisyonumuz da böyle karar vermiş” diye konuştu.

“ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI OLUYOR”

Helikopteri daha sonra kiraya verdiklerini belirten Başkan Seçer, kiraya verilme sürecine kadar helikopterin tüm giderleriyle belediyeye yaklaşık 8-9 milyon gibi bir maliyeti olduğuna dikkat çekerek, “Helikopter sahibi olmakla kurtulmuyorsunuz. Heliportunuz olacak, orada görevlileriniz olacak, sorumlunuz olacak. Bu dünya standartlarında, uçuş standartlarında böyle. Dolayısıyla astarı yüzünden pahalı oluyor. Sadece biz göreve geldiğimizden bu helikopteri kiraya verdiğimiz süre içerisindeki masraf 3 milyon 657 bin lira bakım ücreti. Aylık 228 bin TL'ye denk geliyor” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ BÜTÇELER GEREKİYOR”

Kiraya verilene kadar helikoptere aylık 228 bin TL para harcandığını belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti:

* Şimdi bunu vermiyoruz. Tabi bu arttı. Şimdi 350-400'lere çıktı, sadece bakım. Biz ne yaptık? Ayda 30 saat uçtu kabul edip 420 bin lira alacağız. Aslında yeni revize edemiyoruz, biz o zamanki dolar kuruyla yaptık.

* Önce çok kârlıydık, şimdi Türk Hava Kurumu'nun durumu ortada olduğu için çok üzerlerine gitmek istemiyorum, alacağımız da var. Ciddi de bir alacağımız birikti. Helikopterin danışmanlık ücreti, aylık bakım ve heliport gibi tüm kalemleriyle ciddi bütçelere sahiptir.

* Satış sonrasında heliportu Makine İkmal olarak kullanılacağız. İşlevsel hale getireceğiz. İçinde muazzam vinçler yapılmış, bir sürü para harcanmış ama boş duruyor. Orayı da şimdi Makine İkmal olarak değerlendirmiş olduk, orada bir sorun kalmadı.

* Göreve geldikten sonra helikopterle Anamur'a 2 defa uçtum. Heliporttan helikoptere, helikopterle de Anamur'a yaklaşık 1,5-2 saatte vardık. Onun yerine arabayla Anamur'a gitmeyi tercih ediyorum.

MHP’Lİ ÜYE İTİRAZ ETTİ: HELİKOPTER BELEDİYEDE KALSIN

Meclis toplantısında MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, Mersin'de metrodan ve büyümeden bahsedilirken helikopterin de Büyükşehir Belediyesi'nde kalmasını savunması üzerine konuşan Seçer, “Şimdi bunlar vizyonsuzluk falan değil. Bunlar israf. Vizyonsuzluk ayrı bir şey. Hani ben metroya karşı çıkmayı vizyonsuzluk olarak değerlendiririm. Bu başka bir şey” diye yanıt verdi.

Aynı Meclis üyesinin Mersin'in Türkiye'de en çok vergi veren 5'nci kent olduğu ve zengin bir kent olduğunu belirtmesi üzerine de değerlendirmelerini sürdüren Başkan Seçer, “Bu kadar zengin kentsek 3 TL'ye niye yemek veriyoruz? Hep demiyor muyum bir paradoks. Şu kadar vergi ödüyorsun ama Adana'dan sonra gelir dağılımında 2'nci sırada adaletsiz bir kentsin. Benim vicdanım kabul etmedi. O görüntü bile hoş değil, şık değil” dedi.

“300 BİN LİRAYA DRONE ALDIK 59 MİLYON CEZA YAZDIK”

Meclis üyesi Topkara'nın helikopterin deniz denetimlerinde de kullanılabileceği yönündeki önerisine de değinen Başkan Seçer, “300 bin lira bir drone aldık. Koordinatları belli. 300 bin lira. 3 milyon dolar. 300 bin lira. 300 bin liraya drone'la 59 milyon lira ceza yazdık. Koordinat belli yani. Drone uçuruyorsun, sana gemilerin ne yaptığını gösteriyor. 300 bin TL'lik bir aygıtın yapacağı işi ben niye milyon dolarlık bir aygıtla yapayım? Bu fizibilite nasıl bir fizibilite?” ifadelerini kullandı.

HELİKOPTERİN SATIŞI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan görüşmelerden sonra helikopterin satışı oy çokluğuyla kabul edildi.

Mersin'de satın alındığı 2018'den bugüne kadar 50 milyon TL'lik astronomik bir harcama yapıldığı ortaya çıkan helikopteri, dönemin MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, özellikle Anamur gezilerinde sık sık kullanıyordu. Kocamaz'ın, söz konusu helikopterde gülerek çektirdiği fotoğrafı “Bu keyfe 50 milyon harcandı” yorumlarına neden olmuştu.