Belediye Meclisi’ni sokakta toplayan sıradışı başkan

Mustafa Sarıgül, “Benim için yaşam, olan ile olması gereken arasındaki mesafedir. Hatalarımı azaltarak bu mesafeyi kısaltmaya çalışıyorum” diyen bir Belediye Başkanı… Selefi Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu gibi sıra dışı bir başkan… Tunceli'nin CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, göreve geldiği 2 yıllık süreçte belediye çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı. İlçede suyun metreküpü 2009'dan beri meskenler için 50 kuruş, bu devam ediyor. Belediye araçları ise ücretsiz. Şeffaf ve ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı ile 3 ayda bir harcamalarını kalem kalem kamuya açıklıyor. Belediye meclisini sokakta toplayıp vatandaşların da katılımını sağlıyor. Makam aracını ve belediyeye ait 2 aracı satıp elde ettiği gelirle sokak hayvanlarına üşümesinler diye barınak ve bakım merkezleri kurdu. Selefinden aldığı borçsuz belediyeyi, borçlanmadan yönetiyor. Başkan Mustafa Sarıgül, çalışmalarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı…

ARTI BAKİYEDEYİZ

BORCUMUZ YOK: Ovacık Belediyesi olarak şu anda artı bakiyedeyiz. Yerleşik nüfusumuz 3 bin civarında. 4.5 milyon liralık bütçemizin yüzde 80'lik kısmını nüfusa endeksli merkezi idare payından alıyoruz. Belediye çalışanlarına yüzde 30 zam yaptık. Sıkıntılarımız var ama bu durumu, tembelliğin gerekçesi yapamayız. Ekonomik zorlukların faturasını emekçiye yıkamayız.

TEMİZ MUNZUR: Amacımız, ekolojik dengeyi bozmayan, dil kültür inanç değerlerine saygılı, bölgede yaşayan tüm canlıları önceleyen, flora ve faunayı koruyan çalışmalar yapmak. Enerjimizi, bir zamanlar içilebilen ve halkımızın kutsal saydığı Munzur suyunun temizlenmesine, yer altı ve yer üstü kaynaklarının korumasına harcıyoruz. Maalesef tüm atıklar, Munzur suyuna akıyor, çöplerimiz vahşi depolama alanlarında toplanıyor. ‘Munzur'u özgürleştirme' planımız ile Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projemizi başlattık. Katı Atık Dönüşüm Projesi de son aşamada. İlçemizde temiz su kaynağının üzerine yapılmak istenen barajlara ve doğal kaynaklarımızı zehirleyen maden işletmelerine karşı, dağlarımızda yaşayan dağ keçileri başta olmak üzere tüm canlıların yaşam hakkını savunmak için de halkımızla birlikte mücadeleci ve örgütleyiciyiz. Bu yönde mücadelemizi sürdüreceğiz.

ÇOCUKLARA TABLET

PANDEMİ SÜRECİ: Ovacık, Coronavirüs vakaları açısından Türkiye ortalamasının altında. Hijyen, maske ve gıda desteği ile halkımızın yanındayız. Kira ve su bedellerini almayarak moral de sağladık. Dostlarımızın katkıları ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize tablet aldık.

Belediyenin kadın personeli 8 Mart ve 25 Kasım'da izinli

Ovacık Belediyesi'nde çalışan kadın personel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde izinli sayılıyor. ”Kadınlar bizim için öncelikli” ifadesini kullanan Mustafa Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

AYDA 1 GÜN İZİN

POZİTİF AYRIMCILIK: Kadına şiddetin günbegün attığı bir ortamda bir sabah uyandığımızda tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden de çekilmiş olduğumuzu öğrenmiş olduk. Bu süreçte emekçilerimizle yaptığımız toplu iş sözleşmesinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapma ihtiyacı duyduk. Bu sebeple 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü izin olarak sözleşmelerine ekledik. Ayrıca kadınlarımızın ayın herhangi bir gününü kendi ihtiyaç doğrultusunda izin kullanmalarını da sözleşmelerine ekledik. Ovacık Belediyesi bundan sonra da kadınlarımızın yanında olacak ve her konuda onları desteklemeye devam edecek. Yaklaşık yüzde 25'lik bir zam oranı ve sosyal haklar ile kadınlarımızı önceleyen bir toplu sözleşme yaptık.

EL EMEĞİ ATÖLYELERİ

KOOPERATİF DESTEĞİ: Kadınlarımızı kooperatif kurarak üretime dahil olmalarını sağladık. El emeği atölyeleri kurduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile çocuk bakımevi oluşturduk. Yöre halkımızın ürettiği, nohut, fasulye, meyve kuruları, pekmez, tuz, bal ve peyniri, bakkal ve kooperatifler üzerinden yurda ulaştırıyoruz. 50 üniversite öğrencimize de burs sağladık. Bakliyat üretimimiz artarak devam ediyor.

Makam aracını satıp gelirini sokak hayvanlarına harcadı

Mustafa Sarıgül, makam aracı dahil belediyenin 3 aracını sattı, elde edilen 170 bin liralık gelirle sokak hayvanlarına yaşam ve tedavi alanı yarattı. “Neredeyse yok hükmünde kabul edilen sokak hayvanları bizim için yaşamımızın bir parçası… Onlara bakmak ve onların dili olmak zorundayız” diyor. İşe yürüyerek gittiğini belirten Sarıgül, “İl dışına çıkışlarda belediyemize ait herkesin kullandığı bir aracımız var. Özel işlerimde yakıtı cebimden karşılıyorum” diyor.

Ovacık'ta 6 ay boyunca kış şartlarının hakim olduğunu ifade eden Başkan Sarıgül, “Sokaktaki dostlarımızı soğuktan korumak için yola çıktık. 13 kulübe yaptık, 7 tane de arkadaşımız Işık Berfin'in yaptığı kulübe var. 70 tane daha yapacağız” diye konuştu.