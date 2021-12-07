Belediyenin yayın sistemine sızıp sabaha kadar İstiklal Marşı çaldılar

Bartın Belediyesi'ne ait hoparlörlerden sabaha kadar İstiklal Marşı çalındı. Şaşkınlık yaşayan mahalleli pencere ve balkonlara çıktı. Yayın sabah mesai başlamasıyla birlikte sonlandırılırken, belediye merkezi yayın sistemine dışarıdan müdahale edildiğini açıkladı.

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Bartın’da gece saatlerinde birçok mahallede duyulan İstiklal Marşı şaşkınlık yarattı. Saat 23.55 sıralarında belediye hoparlörlerinden çalmaya başlayan İstiklal Marşı, kent merkezi, Karaköy, Ağdacı ve Esentepe gibi mahallerde duyuldu.

Sesi duyan vatandaşlar balkona ve camlara çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İstiklal Marşı, sabah mesai saati başlayana kadar devam etti.

BELEDİYE: “MERKEZİ YAYIN SİSTEMİNE MÜDAHALE EDİLDİ”

Yaşanan olay nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Bartın Belediyesi,

“06.12.2021 ve 07.12.2021 tarihlerinde, kimliğini bilmediğimiz kişi veya kişiler tarafından, belediyemizin merkezi yayın sistemine bağlı telsiz frekanslı anons sistemine bilgimiz ve iznimiz dışında müdahalede bulunulmuştur.

Tarafımızın; bir kamu kuruluşu olarak belediyeye karşı bu şekilde izinsiz ve illegal bir şekilde saldırı ve müdahalede bulunulmasının kabul etmesi mümkün değildir.

Bunun yanında, yapılan bu saldırının bir daha ne zaman ve ne şekilde tekrarlanacağı, yapılan bu saldırılar ile neyin amaçlandığı bilinmemekte olup, toplum ve belediye açısından tehlike arz etmesi nedeni ile hukuka aykırı bu müdahalelerin fail ya da faillerinin tespiti ile cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.