Bensucan’ın katiline verilen cezaya tepki gösterdiler

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlık teklifini reddeden Bensucan Narlı’yı öldürmekle suçlanan Serhat Kantaş’ın (25) yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Kantaş müebbbet hapis cezası alırken, mahkemenin verdiği “Tasarlanarak öldürülmedi” karanına Narlı’nın ailesi ve avukatları ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Bensucan Narlı, 12 Mart 2021 tarihinde, arkadaşlık teklifini reddettiği Serhat Kantaş tarafından evinde vurularak öldürülmüştü.

Serhat Kantaş'ın yargılandığı davanın karar celsesi, Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Kantaş ve Kantaş’a yardım ettiği iddia edilen Çetin Erdem duruşmaya SEGBİS yöntemi ile katıldı. Duruşmaya, Bensucan Narlı'nın ailesi, taraf avukatları, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşmada Serhat Kantaş’a ‘kasten öldürmeden’ müebbet hapis cezası verildi.

“BU KARARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Duruşma sonrası açıklama yapan Narlı Ailesi'nin avukatı Müge Kızılırmak Türk şöyle konuştu:

* Bugün Bensucan Narlı dosyasının karar celsesinden çıktık. Ne yazık ki bugüne kadar devam eden cinsiyetçi yargılama bugünde kararda kendisini gösterdi. Bu beyanlarımızı duruşmada dile getirmemize rağmen, duruşma zaptına geçmesini istememize rağmen hiçbir zaptımız duruşma beyanına geçirilmedi.

* Tasarlama çok net olmasına rağmen bugün tasarlayarak değil sadece kasten öldürmeden TCK 81/1 hükmünden cezalandırma yapıldı. Şu an için istinaf yolumuz var. İstinafa başvuracağız. Doğrudan bir karar bekliyoruz. Bu kararı kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Dosyadaki somut delillerle her hukukçunun yapabileceği değerlendirme bugün bir heyet tarafından ne yazık ki yapılmadı. Ama bekliyoruz.

* Duruşmanın ne kadar gayri ciddi ve cinsiyetçi yürütüldüğünün daha iyi anlaşılması için bu bilgiyi de paylaşmakta fayda görüyorum, mütalaa geçtiğimiz celse savcı tarafından cebinden çıkarttığı bir kâğıttan okundu ve belli ki bu kâğıt yazıldığında dosyadaki deliller henüz toplanmamıştı.

* Geçtiğimiz celse dinlenmesi gereken dosya için önem arz eden tanıkların beyanları alınmadan ve bunlar değerlendirilmeden mütalaa hazırlandı. Bu da aslında dosyadaki somut delillerin ve biz taraf vekillerinin dosyaya yapacağız katkı, ortaya koyacağı çelişkiler göz ardı edilerek en baştan önemsiz azledilerek hazırlanmış bir mütalaadır.

* Bugünde duruşma, adeta bizi susturmak istercesine, savcının mütalaasını değiştirmediği şeklinde bir uyarı ile başladı. Biz tabi ki buna rağmen, bütün savunmalarımızı, bütün beyanlarımızı dile getirdik. Bunları duruşma zaptına geçirmek istediğimizde mahkeme tarafından yerimize oturtulmak ile sadece uyarıldık.

* Hiçbir beyanımız yazılmadı, hiçbir sözümüz orada zapta geçirilmedi. Karşı taraf vekilinin bize yönelik kişisel haklarımızı zedeleyecek beyanlarını da ne yazık ki zapta geçirmeyi sayın başkan reddetti. Bu yüzden büyük bir açıklıkla bu yargılamanın gayri ciddi ve cinsiyetçi olduğunu söyleyebiliriz.

YARDIM VE YATAKLIK SUÇLAMASIYLA 11 YIL HAPİS

Katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği suçlamasıyla yargılanan Emirhan D.'ye ise 11 yıl hapis cezası verilirken bu cezada indirim hükümlerinin uygulanacağı kaydedildi.

“CİNSİYETÇİ YARGILAMA HAK İHLALİDİR, KIZGIN VE ÖFKELİYİZ”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği avukatlarından ve katılan vekili yetkisiyle duruşmada yer alan avukat Evrim İnan ise şu ifadeleri kullandı:

* Bugün yine bir cinsiyetçi yargılama sonucu buradayız. Davanın kamuoyuna taşınmış olması sanık vekili tarafından ağır şekilde bizlere yönelikte doğruyu yansıtmayacak şekilde beyanlarla birlikte eleştirildi duruşma salonunda.

* Sanığın kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiğine dair beyanda bulunuldu. Oysa burada, hak ihlalinden bahsedilecek olunur ise cinsiyetçi bir yargılama da hak ihlalidir, bir kadının istemediği bir ilişki nedeniyle veya istemediği bir durum nedeniyle hayır dediği için, itiraz ettiği için öldürülmesi daha büyük bir hak ihlalidir.

* Bugün heyetin tasarlayarak eylemde bulunan sanıklar hakkında, tasarlama ile ilgili bir unsurları, öyle bir kanaate varamadık demeleri de büyük bir hak ihlalidir. Burada iki sanığın aslında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması gerekirken ödül niteliğinde bir ceza ile çıkması çok büyük, daha büyük bir hak ihlalidir.

* İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı çok büyük hak ihlalidir. Bütün kadınlara aslında kendilerine daha iyi korumalarına yönelik de bir uyarı niteliğindedir. Çünkü eline tüfeği alıp kadınları doğrudan vurmak çok da aslında büyük bir suç olmadığına kanaat getirilmiştir bugün mahkeme tarafından.

* Bugün herhangi bir cinsiyetçi söylem ile bir kadının vurulmasının meşru olduğunu deklare etmiş oldu mahkeme heyeti. Son derece kızgın ve öfkeliyiz. Ama mücadelemiz burada son bulmayacak. Biz sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Hak yerini bulana kadar, gerçek adalet sağlanana kadar buradayız ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

Duruşmadan çıkan karar sonucunda, Bensucan'ın babası Servet Narlı ve akrabaları tepkilerini üzülerek ve sessiz kalarak gösterdi.