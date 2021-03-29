Bergama köylüsü ayakta, satış kararı yargıda

Bergama'da belediyenin toplam 831 bin metrekare verimli tarım arazisini satışa çıkarmasına tepki gösteren köylüler eylemlerini sürdürdü. Köy muhtarları Bergama Hükümet Konağı önünde protesto gösterisi yaptı. Basın açıklamasına Bergama Demokrasi Platformu ile CHP ve İYİ Parti de destek verdi. Topluluk “Bergama köylüsü ayakta”, “Ata toprağımızı sattırmayız” yazılı dövizler taşıdı.

MUHTARLAR SATIŞIN DURDURULMASINI İSTEDİ

Muhtarlar adına açıklamayı Çitköy Muhtarı Zeki Boz yaptı. Boz, “Burada köylerimizi köy, bizleri biz yapan değerlerimizin satışına karşı çıktığımızı söylemek için toplandık. Buraları atalarımızın bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için buradayız” dedi. Belediyenin sadece Çitköy tarlalarından yılda 135 bin lira geliri olduğunu belirten Boz, Bergama Belediyesi'nin altın yumurtlayan tavuğu kestiğini söyledi. Boz, “Bu tarlaların satışı bizi bitirmek için uygulanan bir projedir. Bu, ekmeğimizi elimizden alma projesidir” diyerek satış kararının iptal edilmesini istedi. Muhtarlar, Bergama Demokrasi Platformu öncülüğünde, satış kararının iptali istemi ile bölge idare mahkemesine dava açtı.

KÖYLÜYE İHANET EDİLDİ

Bergama Demokrasi Platformu adına açıklamayı Avukat Muradiye Savran Kavut okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Bergamalı, tarım arazisi satarak ve köylülerin ahını alarak yapılacak yol istemiyor. Köylerimizde hayırsever vatandaşların köyün okulunu camisini ve yoksulunu gözetmek için muhtarlıklara bağışladığı veya imece yoluyla köye kazandırılan tarım arazileri onlarca ailenin ekmek kapısıdır.

*Bergama belediyesini uyarıyoruz: Sizlere emanet edilen bu topraklara ihanet etmeyin. Haraç mezat satmaya kalkışarak köylerimizde huzuru kaçırıp insanları açlığa mahkûm etmeyin.

*Aşağıkırıklar, Ayaskent, Çitköy, Dağıstan, Ferizler ve Kadıköy'ün tarım arazilerini sattırmamakta ve sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bu tarlalar köylünündür. Hangi siyasi anlayış satarsa satsın karşısında olduk olmaya devam edeceğiz.

HERGÜN GÜNDEME GETİRECEĞİZ

Konuşmaların ardından söz alan Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel ise; “Açacağımız dava, geçen hafta başında CHP ve İYİ Parti İlçe Örgütleri'nin açmış olduğu davalar bu mücadelenin parçasıdır. Bu mücadeleyi sadece yargıya taşımakla kalmayacağız. Belediye başkanı ve meclis üyeleri bu konuyu geri çekene kadar; Bergama'nın her gün gündemine getireceğiz. Bu konuda kararlıyız” dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Hakan Koştu'nun başkanlık yaptığı Bergama Belediyesi, toplam büyüklüğü 831 metrekare olan 19 adet tarla vasfındaki köy arazisini satma kararı aldı. Karar, Bergama Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında, CHP ve İYİ Parti üyelerinin ret oylarına karşın, AKP ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmişti.

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