Berkin Elvan vurulduğu yerde anıldı

Gezi Parkı protestoları sırasında 16 Haziran 2013'te polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulması sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan, Okmeydanı'nda vurulduğu yerde anıldı.

Anmada açıklama yapan Berkin'in ailesi, Berkin'i vuran polisin korunduğunu belirterek “Oğlumuzun katiline verilmek istenen bu ödül gibi cezayı kabul etmiyoruz” dedi.

Elvan ailesi 18 Haziran'da yapılacak duruşmada karar çıkma ihtimali olduğu belirtilerek davaya sahip çıkma çağrısı yaptı. Berkin Elvan'ın ailesinin açıklama yaptığı anmaya CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek verdi.

Elvan Ailesi adına yapılan açıklamayı Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan okudu. Berkin Elvan'ın tam sekiz yıl önce polis tarafından hedef alınarak başından gaz fişeğiyle anmanın yapıldığı sokakta vurulduğunu belirten Özge Elvan; “Can güvenliğimizden sorumlu olan devlet ve devletin güçleri, oğlumuzu sekiz yıl önce bugün bizden kopardı. Oğlumuz 16 Haziran 2013'ten beri büyüdüğü, top oynadığı, okula gittiği bu mahalleye ve evimize bir daha dönemedi” ifadesini kullandı.

“ERDOĞAN MEYDANLARDA BİZİ YUHALATTI”

Özge Elvan şunları söyledi:

* Berkin komada hayata tutunmaya çalışırken, failleri elini kolunu sallayarak gezmeye devam etti, ülkeyi yönetti, çıktığı miting meydanlarında “Emri ben verdim” dedi. Oğlumuzu toprağa verdikten hemen sonra, o dönemin başbakanı şimdi ise cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, meydanlarda bizi yuhalattı. Bizi terörist diyerek hedef gösterdi.

* Oğlumuzun yasını tutmamız bile izin verilmedi. Biz sadece kan akmasın, silahlar sussun, çocuklar öldürülmesin istedik. Ancak bağımsız olması gereken yargı mekanizması, sekiz yıldır kulaklarını çığlıklarımıza kapadı, gözleri acımızı görmez oldu, çocuk katilini koruyarak vicdanlarını ayaklar altına aldı.

* Tam sekiz yıldır görev yaptığı bölgeden haberler aldıkça endişeleniyoruz. Biliyoruz ki bu ülkede katiller devletin yetkili makamları tarafından korunuyor. Her ne kadar devlet ve organları katilleri korusa da biz çocuğumuz için mücadele etmekten vazgeçmedik. Beş yıldır sürüncemede olan bir dava ile karşı karşıyayız.

* Bir önceki duruşmada, mütalaa açıklandı. Oğlumuzu hedef alarak öldüren katilin “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Oğlumuzun katiline verilmek istenen bu ödül gibi cezayı kabul etmiyoruz.

* Ancak yargılamaya açık bir müdahale olduğu endişesini taşıyoruz. Daha önce bizi, avukatlarımızı, sanığı ve tanıkları doğrudan dinlemeyen bir heyetin kararı açıklamasını kabul etmiyoruz. Biz adalet istiyoruz, sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Berkinimizin çocukluğunu, geleceğini ve hayallerini çalanların bir an önce hesap vermesini istiyoruz.

* Berkin nezdinde katledilen tüm çocuklar için adalet istiyoruz. Ölüme karşı yaşamı savunmaya inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Çocuklar bir daha öldürülmesin diye katillerinin yargılanması için ısrarımızı sürdüreceğiz. Unutulmamalıdır ki bir çocuğu öldüren katilin hesap vermesi, geride kalan tüm çocukların geleceğinin teminatı olacak. Bu yüzden sizleri, 18 Haziran Cuma günü saat 9.30'da Çağlayan Adliyesi önüne çağırıyoruz.