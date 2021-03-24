Beyoğlu’nda kalasla dehşet saçmıştı… Cezası belli oldu

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Uslu getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, maktülün otopsi raporunun ve olaya ait kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 Ekim 2020 günü saat 03.00 sıralarında Barış Kaya’nın arkadaşları Hüseyin Sezer, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu’yla beraber Karaköy alt geçidinden geçtikleri esnada, sanık Doğan Uslu’nun para istediği, Barış Kaya’nın sanığa 5 TL verdiği, sanığın parayı beğenmeyip fırlatarak küfrettiği ve olay yerinde bulduğu kalası alarak sallamaya başladığı, araya Hüseyin Sezer’in girdiği, sanığın kalasla saldırmaya devam ettiği, Hüseyin Sezer’in kafasından aldığı darbe nedeniyle kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanamasının oluştuğu ve hayatını kaybettiği anlatıldı.

Barış Kaya’nın da kolundan ve elinden yaralandığı, sanığın cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine Barış Kaya’nın kendini korumak için yerden kalas aldığı, sonrasında sanığın eylemlerine son verdiği belirtildi.

Mütalaada, otopsi raporunda Hüseyin Sezer’in “künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu ölümünün meydana geldiğini” belirterek sanığın maktül Hüseyin Sezer’i “Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Sanığın eylemlerini daha fazla para almak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten savcı, “Nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan ise sanığın 7,5 yıldan 11,5 yıla kadar hapsini istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Doğan Uslu mütalaaya karşı suçlamayı kabul etmedi. Uslu’nun avukatı ise müvekkilinin olay günü alkollü olduğunu belirtirken “Grubun içerisinden kim olduğunu tespit edemediğimiz birisi maktülü arkasından tutarak çekiştirmiş, bu sırada maktul yere düşerek başını çarpmıştır. Müvekkilim olay yerinden bir taksiye binerek normal bir şekilde ayrılmaktadır. Her iki suçtan da beraatine ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın Hüseyin Sezer’i, “Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial sonucu kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın katılan Barış Kaya’ya yönelik “Nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

TUTUKLULUĞU DEVAM

Tutukluluğunun devamına karar verilen sanığın başka bir suçtan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği belirtilerek hüküm kesinleştiğinde İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesine gereğinin ifası için gönderilmesine de hükmedildi. (DHA)