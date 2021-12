Beyoğlu’ndaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin ölümü 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu, Örnektepe mahallesi, İmrahor caddesi üzerinde 22 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan, Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy silahlı saldırıya uğradı.

Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybederken Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ağır yaralandı.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ 5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın, Erhan Selek ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da kurşunlara hedef olarak yaralandılar. Saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtı.

SALDIRGANLARIN KULLANDIĞI OTOMOBİL YAKILMIŞ OLARAK BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan takip sonucu aracın Sultangazi’ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis sokak sokak otomobili ararken, itfaiyeye bir aracın yandığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların kullandıkları aracın terk edildikten sonra delilleri yok etmek için yakıldığını tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda B.A. V.D., E.T., T.T., H.H., Y.Y., M.Y., E.Y.(24), M.Y., Ü.Ç. gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden yaralama, yağma, darp, gasp gibi suçlamalarla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

