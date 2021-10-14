Bilal Erdoğan, AKP’li belediyenin Ensar Vakfı’na verdiği tarihi köşkün açılışını yaptı
AKP iktidarı döneminde Bilal Erdoğan’ında kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) dosyaları büyük tartışma yaratmıştı. Sızdırılan belgelerde, Yurt ve binaların başta TÜGVA, ENSAR ve TÜRGEV gibi vakıflara verildiği ortaya çıkmıştı. Muhalefet cephesi tepkilerini art arda sıralarken, Bilal Erdoğan bugün, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ensar Vakfı'na 10 yıllığına verdiği tarihi Pembe Köşk binasının açılışını yaptı.
Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında, İzmit'te yer alan ve mülkü büyükşehir belediyesine ait olan Pembe Köşk binası 10 yıllığına Ensar Vakfı'na verilmiş, karara CHP Grubu muhalefet şerhi koyarken, AKP’li Başkan Tahir Büyükakın, “Sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
BİLAL ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTI
Bilal Erdoğan bugün, tartışmaların hedefindeki Pembe Köşk binasının bugün açılışını yaptı. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımları ile Ensar Vakfı yeni binasının açılışını yaptık. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ HÜRRİYET TAHLİYE ETTİRMİŞTİ
AKP'li eski belediye başkanı Nevzat Doğan döneminde İzmit’in 28 Haziran Mahallesi'nde bir bina inşa edilmiş, söz konusu bina Nebi Güdük Gençlik Merkezi adı ile Ensar Vakfı'nın kullanımına tahsis edilmişti. 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen İzmit Belediye Başkanı CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, söz konusu belediye mülkünden Ensar Vakfı'nı tahliye etmişti.