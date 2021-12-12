Bilgileri dışında AKP’ye üye yapıldıklarını öğrenen aile İYİ Parti’ye katıldı

Kayseri’de yaşayan Tuğran ailesi, e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini kontrol ettiklerinde bilgileri olmadan AKP üyesi olduklarını öğrendi. AKP üyeliğinden ayrılan Tuğran ailesinden 12 kişi İYİ Parti’ye üye oldu.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Koçcagız Köyü'nde yaşayan Tuğran ailesi e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini kontrol ettiklerinde haberleri olmadan AKP'ye üye yapıldıklarını öğrendi. Bunun üzerine AKP üyeliğinden ayrılan Faruk Tuğran, oğulları, kızları, gelinleri, damatları ve yeğenlerinden oluşan 12 kişi İYİ Parti'ye üye oldu.

84 YAŞINDAKİ KADIN DA ÜYE OLDU

İYİ Parti Kocasinan Kadın ve Sosyal Politikalar Başkanı Nazlı Akpınar, ev ziyaretleri kapsamında 7 kadının daha partilerine katıldıklarını açıkladı. Partiye üye olan isimler arasında 84 yaşındaki Fitnat Er de yer aldı.

“ARTIK TENCERE KAYNAMIYOR”

İYİ Parti Kocasinan Kadın ve Sosyal Politikalar Başkanı Nazlı Akpınar yeni katılımlara ilişkin yaptığı açıklamada “Her geçen gün büyüyen bir İYİ Parti var. Partimize vatandaşlarımızın teveccühü sürekli artarak devam etmektedir. Özellikle ev hanımı olan kadınlar geçim sıkıntısı çektiklerinden, artık tencereyi kaynatmakta zorlandıklarından şikâyet etmektedirler” dedi.

“5 BAŞ NUFUSUM VAR GEÇİNMEKTE ZORLANIYORUZ”

Yaptıkları ev ziyaretlerinde görüştükleri vatandaşların kendilerine ilettiği sorunlar hakkında da bilgiler veren Akpınar, şunları söyledi:

* Ev ziyaretlerinde bir annemiz, ‘Ben bir anneyim. 5 baş nüfusum var. Bu yıl kömür alamadık, mahallemizdeki Suriyeli vatandaşlara ton ton kömür geliyor, torbasını 15 TL ye 20 TL ye satıyorlar. Ben şu kışta kıyamette kömürsüzüm. Ben bunu kime anlatayım. Ben yetkililere bu durumu bildirdim. 15 günü geçti daha dönüş olmadı. Biz kendi ülkemizde üvey evlat olduk. Suriyeliler öz evlat oldular. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim?

* Markete gidiyoruz 5 kg yağ olmuş dünyanın parası. Dün aldığımızı bu gün alamıyoruz. Nereye gidiyoruz anlam veremiyoruz.' diyor. Yine ziyaretlerimizde kadınlarımızdan aldığımız geri dönüşlerde ‘Kurtuluşu İyi Partide Görüyoruz.' diyorlar. Kadının halinden ancak kadın anlar. Meral Akşener'i izliyoruz. Konuşmalarını dinliyoruz ve kaynamayan tencereden kadının halinden ancak bir kadının anlayacağını görüyoruz. Bu güne kadar Ak Parti’ye verdik oyumuzu hep ama ülkenin geldiği hal ortada diyorlar.

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