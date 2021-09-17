Bilgisayarında çocuk pornosu yakalanan imar müdürüne 2 yıl 9 ay hapis

Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen, bilgisayarında tespit edilen çocuk pornoları sebebiyle tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 9 ay hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Özen’in cezasının ardından belediyedeki işine son verildi.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisine ait bilgisayarına suç teşkil eden cinsel içerikli videolar indirdiğini tespit ettiği Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Özen hakkında geçtiğimiz yıl ekim ayında inceleme başlattı.

EVİNDE VE İŞYERİNDEKİ BİLGİSAYARLAR İNCELENDİ

6 yıldır Bolu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Özen'in evinde ve belediyedeki makam odasında bulunan bilgisayarlarında inceleme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgisayarı incelenen Özen'in bilgisayarında çok sayıda uygunsuz videoya rastlandığı iddia edildi. Özen, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma’ suçlamasıyla Özen hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özen'in cezaevinde bulunduğu süre içerisinde sanığın avukatlarının ‘suçun değişme ihtimali’ yönündeki itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYEDEKİ İŞİNE DE SON VERİLDİ

Bolu 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan Mehmet Özen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada yaptığı savunmada suçlamaları reddeden Özen, beraatını talep etti.

Özen'in savunmasının ardından mahkeme heyeti, eldeki delil durumu nedeniyle suçun işlenmiş olduğuna kanaat getirerek, Mehmet Özen’in 2 yıl 9 ay hapis cezası ve 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararın Bolu Belediyesi'ne tebliğ edilmesinin ardından Özen’in memurluk görevine de son verildi.

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