Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda Kritik toplantıda vaka sayısındaki son durum görüşülecek. Yüz yüze eğitim ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Eylül Salı gününün verilerine göre, 356 bin 661 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 29 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, 28 bin 892 yeni vaka tespit edilirken 239 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 30 bin 336 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyararak, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?”

* Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi.

* Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu.

* Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!

“MAVİ İL SAYIMIZ 13’E ULAŞTI”

Aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Fahrettin Koca, “Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun’da da %75’in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.45, 2'nci doz ortalaması yüzde 70.98 olarak ölçüldü. Toplam ise 108 milyon 734 bin 111 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak oldu.