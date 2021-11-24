Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Corona virüs salgını tehlikesini arttırarak devam ederken, alınabilecek önlemler Bilim Kurulu toplantısında görüşülüyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak kurulda son durumlar ele alınacak. erli aşı TURKOVAC ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda üçüncü doz BioNTech aşılarında uygulanan doz sayısı da değerlendirilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

YENİ VAKA SAYISI 28 BİNİN ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Kasım Salı gününün verilerine göre, 365 bin 412 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 28 bin 170 yeni vaka tespit edilirken, 208 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 29 bin 353 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.