Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler alınacak kararlarda

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda Kritik toplantıda vaka sayısındaki son durum görüşülecek. 3. doz aşı ele alınacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Ekim Salı gününün verilerine göre, 355 bin 564 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, 29 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 32 bin 269 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARILAR

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Koca, şunları belirtti:

* Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız.

* Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.34, 2'nci doz ortalaması yüzde 73.23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 214 bin 776, 2'nci dozda 45 milyon 454 bin 130 ve 3'üncü dozda 10 milyon 586 bin 681, toplamda ise 111 milyon 78 bin 323 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur, en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.