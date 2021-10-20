Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Bakan Koca’da…

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bilim kurulu toplantısı ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantıda okullardaki son durum ve yerli aşı Turkovac'ın görüşülmesi bekleniyor.

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Corona virüs salgını artarak devam ederken, uzmanlardan ulaşan Koronavirüs Bilim Kurulu toplatılarından önemli tavsiye kararları alınabiliyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda son dönemde artan vaka sayısı, okulların durumu ve TURCOVAC aşı çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Ekim Salı gününün verilerine göre, 360 bin 849 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 31 BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, 30 bin 862 yeni vaka tespit edilirken, 223 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 27 bin 352 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: 5 MİLYON KİŞİ VAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur” dedi.

“GEÇ KALMAK, RİSK ALMAKTIR”

Aşılama çalışmalarında Kırşehir'de yeni bir gelişme yaşandığını kaydeden Bakan Koca, “Kırşehir'de ikinci doz aşı oranı %75’in üzerine çıktı. Kırşehir, MAVİ kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır” ifadelerini kullandı.