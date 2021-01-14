Bilirkişi, ikinci kez Saros’a sahip çıkanları haklı buldu

Edirne'nin Keşan İlçesindeki Saros Körfezi’ne BOTAŞ tarafından yapılmak Saros FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’ne ilişkin verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali davası sonucunda bilirkişi ikinci raporunu yayınlandı.

Raporda, liman ve boru hattı projesinin inşaat, ziraat, jeoloji ve hidrojeoloji, biyoloji ve orman bilimlerine bir çok yönden aykırı olduğu belirtildi. Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri bir araya gelerek projenin durdurulması için çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Saros Gönüllüsü Davacılar Vekili Avukat Bülent Kaçar, şunları söyledi;

*Saros körfezine, orman ve tarım alanlarımıza, bölge turizmine yıkım getiren Botaş’ın dış ticaret projesi Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği ÇED Olumlu kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesine açtığımız davamızda ikinci bilirkişi ortak raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir.

*Ortak bilirkişi raporuyla BOTAŞ’ın sadece dış ticaret için ısrar ettiği projenin körfezimize ve bölgemize zararları, bilime, hukuka ve ÇED yönetmeliğine aykırılığı 48 sayfalık ayrıntılı rapor ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ TESPİTLERİ AÇIKLADI

Bilirkişi raporunda tespit edilen olumsuzlukları açıklayan Karagöz, şu ifadeleri kullandı;

*Bilirkişi raporuyla liman ve boru hattı projesinin İnşaat, Ziraat, Jeoloji ve Hidrojeoloji, Biyoloji ve Orman bilimlerine bir çok yönden aykırı olduğu, ÇED raporunda temel alınan verilerin eski ve eksik ve yetersiz olduğu,

*Raporun yapılması gerekli bir çok değerlendirmeyi ve modelleme çalışmasını içermediği, Bern sözleşmesine aykırı olduğu, doğal ve yaban hayatının, orman ekosisteminin tehlike altına gireceği, toprakların kimyasal ve fiziksel analizlerinin yapılmadığı,

*Endemik türlerin ve kesinlikle korunması gereken ve korunma için öncelikli türlerin ÇED raporunda belirtilmediği, Orman Botaniği ve Orman Ekolojisi uzmanlarına inceleme yaptırılmadığı, dip tarama ve dolgu işlemindeki önlemlerin yeterli olmadığı,

*Binlerce ağacın sökülmesinin orman ekosistemine zarar vereceği, proje alanının anayasal koruma altındaki yanan ve gençleştirmeye ayrılan ormanlık alan olduğu, meydana gelecek çevresel sorunlara mühendislik çözümlerinin sunulmadığı, proje alanının Yüksek Tehlikeli Deprem Bölgesinde yer aldığı kesin olarak kanıtlanmıştır.

“ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLMELİDİR”

ÇED olumlu kararlarının iptal edilmesi gerektiğinin altını çizen Karagöz konuşmasını şöyle tamamladı;

*İlk bilirkişi raporundaki 90 ayrı bilime aykırılığa ek olarak, ikinci bilirkişi ortak raporunda yaklaşık 60 civarında daha bilime ve ÇED yönetmeliğine aykırılık tespit edilmiştir.

*BOTAŞ’ın bilime kulak vermesi için daha kaç bilirkişi raporu gerekmektedir. BOTAŞ’IN dış ticaret projesi olan Saros FSRU Liman ve Kara Boru Hattı’nın ne bölgemize ne de ülkemize hiç bir yararının olmadığı Saros Körfezi’ne büyük zararlar vereceği bilirkişi raporundaki tespitler ile kesin olarak kanıtlanmıştır.

*Bilime ve hukuka aykırı bu projedeki ısrar nedeniyle müvekkillerimizin tarım arazileri dozerlerle mahvedilmiş olup, ata mirası toprakları acele kamulaştırmalarla ellerinden alınmak istenmektedir.

*Kamu yararına çalışması gerekli BOTAŞ’ın ve çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilirkişi raporundaki bilimsel tespitlere göre Saros FSRU Liman ve Kara Boru Hattı inşaatını acilen durdurmasını ve iptal etmesini yurttaşlar olarak talep ediyoruz.

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