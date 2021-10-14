Bilirkişiden İşkencedere kararı: Usulüne uygun değil

Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde taş ocağı çalışmaları devam ederken, geçen ay bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, taş ocağının usulüne uygun olmadığına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

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İyidere ilçesine yapılacak olan lojistik liman için, yöre halkının karşı çıkmasına rağmen Cengiz İnşaat tarafından İşkencedere vadisine yapımına devam edilen taş ocağına dair hazırlanan bilirkişi raporunu tamamlandı. Geçtiğimiz ay mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyetinin taş ocağının yapıldığı bölgede yaptığı incelemenin ardından hazırladığı raporu, yöre halkının avukatı Yakup Okumuşoğlu açıkladı. Okumuşoğlu, bilirkişi heyetinin raporda taş ocağı projenin usulüne uygun yapılmadığına karar verdiğini belirtti.

PROJE YETERSİZ VE USULÜNE UYGUN DEĞİL

Rize İdare Mahkemesi’ne açılan yürütmeyi durdurma davası için hazırlanan bilirkişi raporunun yöre halkının lehine olduğunu belirten Okumuşoğlu, uzun süre keşif yapılamadığını ve bölgede çok sayıda ağacın kesildiğini söyledi. Raporun son kısmına dikkat çeken Okumuşoğlu, “Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun sonucuna göre, İşkencedere vadisinde yapılmak istenilen taş ocağının proje tanıtım raporunun yetersiz ve usulüne uygun hazırlanmadığı ortaya çıktı. Sonuç bölümüne bakıldığında yapılan taş ocağının usulsüz olduğu belirtilmektedir.

Bu şekliyle de olsa sonucun mücadele edenlerin lehine bir karar olduğunu söylemek mümkün. Bu rapora davalı olan Ulaştırma Bakanlığı ve işleten firmalar itiraz edeceklerdir. Bu itirazların ardından mahkeme dava hakkında önce yürütmeyi durdurma, sonrada davanın esası hakkında bir karar vermesini bekliyoruz. Bilirkişi raporlarına göre bu kararların bizlerin lehine olması beklenir.” dedi. Okumuşoğlu, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde taş ocağındaki çalışmaların 30 gün içinde durması gerektiğini kaydetti.