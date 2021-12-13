Binai Yıldırım: 10 bin beğeni aldım diyen havalara zıplıyor…

Partisinin eğitim kampında konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan 'like' eleştirisi... Yıldırım, "10 bin beğeni aldım diyen havalara zıplıyor, milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımının on binlerle değil milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin son başbakanı ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma ve eğitim kampına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

– İnternet çok güzel bir şey, hayatımızı kolaylaştırıyor. Bunu en güzel pandemi döneminde gördük. Güvenlik için, sağlığımız için sosyal mesafe uygulamasına geçtik. Bazen kapandık, okullara yavrularımız gidemedi. Hayat internet üzerinden iletişimle devam etti. Hatta siyasi toplantılarımızı dahi internet üzerinden, web üzerinden sanal olarak gerçekleştirdik. Online ülkeler var offline ülkeler var. İnternet iletim bir yola ihtiyaç duyuyor. Akıl yollarınız yoksa bu iletişimi yapma şansınız yok.

SANAL ALEM, YALAN ALEM DEĞİLDİR

– Sosyal medya iletişiminin internet iletişiminin, sanal iletişimin zamanla mekanla alakası yok. Nerede olursa olsun, hangi saatte olursa olsun bu iletişimi yapma imkanınız var. Günümüzün iletişiminde siyasal iletişiminde bulunmaz büyük bir fırsat. Tam da tanıtım medya başkanlığımızın iletişimdeki bu paradigma değişimini iyi okuması, hedefe sonuç odaklı gitmesi gerekiyor.

– Sanal alem yalan alem değildir. Gerçek hayatta herhangi bir eylem suç teşkil ediyorsa, hukuksuzsa sanal alemde de sosyal medyada da suçtur. Siyaset uğruna her şey mubahtır anlayışı bizim anlayışımız asla olamaz. Sosyal medyayı hem etkin kullanacağız hem de etik değerleri asla asla aşındırmayacağız.

HASAR KALICI HALE GELİYOR

– 10 insan kazanalım derken 1000 insanı kaybetmek, onların hakkını gasp etmek ve ya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar. Basıyorlar yalana. Sosyal medyada, ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım yapın faydası yok. İş saniyelerle oluyor. Düzeltmenin oluşturacağı etki ile ilk paylaşım arasındaki etki uçurum. İlk akılda kalan neyse onunla gidiyor. Düzeltme ancak yüzde 5'ini onarmış oluyor. Hasar kalıcı hale geliyor.

İNTERNETTE HIZ BEREKET GETİRİR

– 10 bin beğeni aldım diyen havalara zıplıyor, milyonlarca üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımının on binlerde değil milyonlarla ifade edilir hale gelmesi lazım. Bu ağı ortak bilinci geliştirelim. Burada zaman zaman zaman bizim yıllarca yol yaparken söylediğimiz laf var. Trafikte hız felaket, internette hız bereket getirir. Orada gidin gidebildiğiniz kadar. Muhalefet her zaman bildiğini okuyor ne kadar düzgün iş yaparsanız yapın, onlar siz yaptığınız için karşı çıkmaya devam ediyor.

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