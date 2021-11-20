Binali Yıldırım’dan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Bizde 2 kat arttı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’e çıkmış enflasyon. Bu ne demektir 7 kat artış. Bizde onlardan 20’ye çıkmış iki kat artış” dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK SAÇLI ESPİRİSİ YAPTILAR

Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan AKP Erzincan milletvekili Burhan Çakır, Binali Yıldırım'ın siyah saçlı ve ak saçlı fotoğraflarını göstererek, “Başbakanımız millete yaptığı hizmetlerle saçları (ak) böyle oldu. Biz sizinle gurur duyuyoruz.” dedi.

Binali Yıldırım ise, “İşini görecekse (saçını göstererek) yarısını sana vereyim” dedi.

“ENFLASYON NEDİR BİLMİYORLAR”

Yıldırım, daha sonra konuşmasını ülke gündemine ilişkin konularla sürdürdü. Pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

*Bunu yaşadığımız hayat pahalılığı, ekonomideki dalgalanmalara bir mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor.

*Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'e çıkmış enflasyon. Bu ne demektir 7 kat artış. Bizde onlardan 20'ye çıkmış iki kat artış. İyi mi değil. Şunu söylemek istiyorum. Belirsizliği yönetemezsiniz.

*Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır. Bütün insanlığın başından defolmasıdır. Bunun için bilim adamları herkes gece gündüz çalışıyor.

*Biz sağlık sistemimizi eyvallah seferber ettik. Bundan en az hasarla çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İHA

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