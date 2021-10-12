Binali Yıldırım’dan ‘internet’ açıklaması: Karın uğultusu gibi ses geliyordu

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı bir etniklikte ilginç açıklamalarda bulundu. 2002 yılında, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'de geniş bant olmadığını belirten Yıldırım, "Sabit telefondan hattı çeviriyorsunuz daha çevirme bitmeden hat düşüyordu. Bir de düşerken karın uğultusu gibi ses geliyordu" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür Merkezi’nde 2021/2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından öğrencilere hitaben konuşan Yıldırım, Türkiye’nin genç beyinlere sahip bir ülke olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

– En büyük kaynağımız, genç beyinlerdir. Sizin gibi genç insanlar, bizim en büyük güvencemiz. Bu, Avrupada da yok Amerika’da da yok. Bunu iyi bilelim. Mukayeseli üstünlükte onlardan öndeyiz. Onların silahları olabilir ama alın teri sahibi genç kuşaklar bizde. Onun için gelecek bizim. Şimdi sizler diyebilirsiniz ki ‘Sizden başka kimseyi görmeyecek miyiz?’ 90’ları kıyaslayacağınız yöneticileri hatırlamıyorsunuz. 80’leri hiç hatırlamıyorsunuz.

BU ÜLKEDE GENİŞ BANT İNTERNET YOKTU

– Siz internet ile doğdunuz. 20 yaş ve altındakilerden bahsediyorum. Tam da sizin kuşağınızdan bahsediyorum. Siz internet kuşağısınız. Göreve başladığımda bu ülkede geniş bant internet yoktu. Ne vardı? Sabit telefondan hattı çeviriyorsunuz daha çevirme bitmeden hat düşüyordu. Bir de düşerken karın uğultusu gibi ses geliyordu. ADSL dediğimiz olay, hiç yoktu. Şu anda ADSL geniş bant, 80 milyonu buldu.

BİR TARAFINIZI EKSİK HİSSEDERİSİNİZ

– Hepinizin vazgeçilmezi cep telefonunuz gibi cihazlarınız bizim olmazsa olmazlarımız haline geldi. Şimdi laptoplarınız, telefonlarınız olmadığında şaşırırsınız; bir tarafınızı eksik hissedersiniz. Çünkü artık gittikçe bilgi toplumu olayı yerleşti. Buradan söylüyorum; belirli bir yaşın üzerindekiler önümüzdeki birkaç sene sonra günlük yaşamlarını sürdürmede zorlanacaklar. Çünkü her şey ‘e’leşiyor. Elektronik ortama dönüyor. Finans hizmetleri, alışverişler, eğitim, devletin verdiği hizmetler; bütün bunlar elektronik ortama dönüyor, onun için yol lazım. Sadece orada gördüğünüz yollarla olmuyor. Onlar trafik için, köprüler, havaalanları, demiryolları onlar fiziki nakliye için ama bilginin, iletişimin ulaşımı için ise akıl yolları lazım. Onlar da hızlı internet fiberdir. Fiber ağlarınız 445 bin kilometreye çıkardık.

“BAKAN OLMUŞSUN AMA CAHİL KALMIŞSIN”

2007 yılında memleketi Erzincan ziyaretinden bir anıyı paylaşan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

– Bir köye gittim, girişte çeşmenin başında yaşlı bir teyze oturuyor, arkadaşlar dedi ki “Teyze bakan geldi, ne istiyorsan iste, ne ihtiyacın varsa ayağına geldi.” Teyze baktı yüzüme “Hoş gelmişsin evladım” dedi. “Hoş bulduk, teyze” dedim. “Ne isteyeyim, yavrum. Yolumuz yoktu, yaptınız. Elektriğimiz, suyumuz, televizyonumuz var. Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor” dedi.

– “O ne teyze?” dedim. “Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir sen şimdi Messenger’ı da bilmezsin” dedi. Bakın, bana ders verdi. Anladım ki teyzenin İsviçre’de yaşayan torunu varmış; torunu ile özlem gidermek, görüntülü konuşmak için Erzincan’a gitmek zorunda kalıyormuş. O yüzden, o hizmetin orada verilmesini istiyor. Haklı mı? Haklı. Vatandaşın her türlü ihtiyacını görmek eğer onun adına yetki ve sorumluluk aldıysanız; sizin göreviniz. O görevi de istikrarlı olursanız, yaparsınız. Güven olunca, kaynakları doğru kullanınca yaparsınız. (DHA)



İlginizi Çekebilir Binali Yıldırım: İş arıyorum

İlginizi Çekebilir Binali Yıldırım, Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı