Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 15:27'de Bingöl’de deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak açıklanan ve yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Kiğı olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Kuşçimeni – Adaklı olarak gösterdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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