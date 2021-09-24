Binlerce sarıçam kesiliyor… Köylüler orman katliamına karşı eylem kararı aldı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Canibeğ ve Serinçayır yaylalarında devam eden ağaç kesimine karşı köylüler eylem kararı aldı. Serinçayır Köyü Derneği Başkanı Acar Dağ, "Kesinlikle geri adım atmayacağımızı tüm halkımıza bildiriyoruz. Ne pahasına olursa olsun ormanımızı kestirmeyeceğiz" dedi.

Orhan BOZKURT

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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Canibeğ ve Serinçayır yaylalarında ağaç katliamı sürüyor. Orman İşletmesi Müdürlüğü’nün kontrolünde bölgede ‘gençleştirme’ gerekçesiyle binlerce ağaç kesildi. Ağaç kesiminin durmaması üzerine Serinçayır Köyü Derneği, eylem kararı aldı.

“BU KATLİAMA KARŞI HAREKETE GEÇİYORUZ”

Serinçayır Köyü Derneği’nden yapılan açıklamada, “Kesime son verilmesi konusunda verilen sözler yerine getirilmemiştir. Serinçayır yaylası, Köprülü beldesi yaylası, Canibeğ ormanlarında binlerce sarıçam kontrolsüz kesilmiş, binlerce fidan ziyan olmuştur. Orman Bölge Müdürlüğü aldığı yeni bir kararla Köprülü Ezogelin Çeşmesi Ormanları’nda 2 bin 200 sarıçamın yanı sıra Serinçayır yaylasında da yeniden orman kesimi gerçekleşecektir. Biz bu katliama karşı harekete geçerek eylemselliğimizi ortaya koyacağız” denildi.

“NE PAHASINA OLURSA OLSUN ORMANIMIZI KESTİRMEYECEĞİZ”

SÖZCÜ’ye konuşan Sarıçayır Kültür Derneği Başkanı Acar Dağ, bölgede bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, bölge halkı ile toplantılar yaparak destek isteneceği belirterek şunları söyledi:

* Dernek olarak eylem kararı aldık. 4 Ekim Pazartesi günü başta Ardahan Valiliği olmak üzere Göle Orman Şefliği önünde ve ağaç kesimi yapılan orman bölgesinde eylem yapacağımızı. Kesinlikle geri adım atmayacağımızı tüm halkımıza bildiriyoruz. Ne pahasına olursa olsun ormanımızı kestirmeyeceğiz.