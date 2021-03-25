Bir esnaf daha sesini duyuramadı, canına kıydı

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nin eski muhtarı, kahveci Nuri Çengeloğlu ekonomik sıkıntılara dayanamayarak intihar etti. Dün akşam 20.00 sıralarında göğsüne tabancayla ateş eden Çengeloğlu tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Pandemi nedeniyle kahvehanesini kapatmak zorunda kalan, borçları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığı öğrenilen Çengeloğlu'nun intiharından önce sosyal medyada “Ölümümden kimse sorumlu değil, artık dayanacak gücüm kalmadı kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin. Benim sonum böyleymiş” yazdığı ortaya çıktı.

Mahallesinde çok sevilen Nuri Çengeloğlu’nu intihara götüren süreci sosyal medya hesabında paylaştığı, defalarca “Artık yeter” diye feryat ettiği ortaya çıktı. Aylardır “Allahım kimsenin düzenini bozmasın”, “Allahım sabır ver, bu darlık bu sıkıntı elbet bitecek” paylaşımları yapan Çengeloğlu, “Bir Suriyeli kadar olamadık, hastanesi bedava, ilacı bedava. Bizim Bağkur borcumuz var diye her şey muayene ilaç parayla yeter be kardeşim dayanacak güç kalmadı” ifadelerini kullandı.

KAHVEHANE İÇİN RİCADA BULUNAN POLİTİKACILAR

Seçim öncesi toplantı yapmak için kahvehanelerini isteyen siyasilere de seslenen Nuri Çengeloğlu, “Bir zamanlar toplantı yapılacak mekan olarak ricada bulunduğunuz kahvehaneler ölmek üzere. Bütün parti yöneticileri hepinize yazıklar olsun” dedi. “Devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Kahveci esnafı kötü insan değıl. Ekmeğimizi kuruş kuruş toplayan insanlarız. Neden bizleri küçük düşürdünüz” sözleriyle de sorunlarına duyarsız kalan yetkililere seslendiği paylaşımlar görüldü.

ARKADAŞLARINDAN TEPKİ

Nuri Çengeloğlu'nun yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadığına, AKP Kongresinin yapıldığı gün intihar ettiğine dikkat çeken yakın arkadaşı Ahmet Murat Beydoğan, “Arkadaşım, ülküdaşım, dostumdu. Çocukları, torunları vardı. Yaşadığı mahallede muhtar seçilecek kadar sevilirdi. Esnaftı, kahveciydi. Pandemi var diye kahvesini kapattılar. Sonu bu oldu. Lebaleb kongre yapanlar Allah hak ettiğinizle karşılaştırsın sizi” diye tepkisini dile getirdi.

İLK KAHVECİ İNTİHARI DEĞİL

Kahvehane işletmecisi Zehra Özpaca Durak da, pandemi sürecinde intihar eden kahveci esnaflarına dikkat çekerek “Borç batağındayız hükümetin hiçbir desteği yok. İki buçuk milyon kahveci ailesi olarak açız. Virüs bir kahvehanelerden mi bulaşıyor. Birkaç gün önce Mersin'de dört çocuk babası meslektaşımız intihar etti” diyerek Nuri Çengeloğlu’nu intihara götüren sürece tepki gösterdi.

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