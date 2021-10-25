Bir minibüste 48 Afgan yakalandı

Bitlis-Van Karayolu'nda Jandarma ekipleri tarafından yapılan 'Şok Yol Kontrolü' esnasında durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitlis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler hakkında yürütülen operasyonların devam ettiğini bildirdi. Valilik, Van-Bitlis Karayolu’nda yapılan kontroller sırasında bir minibüs içerisinde 48 Afganistan uyruklu göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bitlis-Van Karayolu’nda 25 Ekim 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında durdurulan bir minibüs içerisinde, göçmen kaçakçılığı yapan araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 48 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 48 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir” denildi.