Bir ormanlık alan daha imara açıldı

Ordu’nun Fatsa merkezindeki halk arasında Çerkezler Tepesi olarak bilinen yaklaşık 99 dönümlük ormanlık arazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yapılaşmaya açıldı.

İlçe halkı tepenin ilçe merkezindeki tek yeşil alan olduğunu ve yapılaşmaya açılmasıyla buradaki ağaçların kesileceğini belirterek Erdoğan’ın kararına tepki gösterdi.

Vatandaşlar, tepedeki ağaçların kesilecek olanlarının işaretlediğini ileri sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt alanın imara açılmasını rant projesi olarak değerlendirdi.



ORMAN’IN 3’TE BİRİNİ ALTIN MADENLERİ TALAN ETTİ

Ordu genelinde ormanların, iktidar sayesinde üçte birinin altın madenleri tarafından yok edildiğini belirten Seyit Torun, şehir merkezlerinde kalan yeşil alanlarında belediler tarafından yok edildiğini belirtti.

Çerkezler Tepesi'ndeki ormanlık alanının koruma statüsünün Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığını açıklayan Torun, “AKP’li Fatsa Belediye Başkanı'nın hiç kimseye danışmadan, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın görüşünü almadan ‘ben yaptım oldu' anlayışıyla bir rant projesine karar vermesini asla kabul etmiyoruz. Fatsa Belediyesi, zaten yıllardır yeşil Fatsa’mızı betona gömmekle sabıkalıdır. Sadece çıkar amacı günden bir projenin hayata geçmemesi için vatandaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeşile düşman, betona sevdalı olan bu anlayışı, herkesten önce Fatsalı hemşehrilerimize şikâyet ediyoruz” dedi.

“ALTIN MADENİ ZATEN KATLİAM YAPIYOR”

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemizde 99 dönüm ormanlık alan, belediyeye devredilerek betonlaşma yapılacakmış. Sayın Cumhurbaşkanımız Fatsa ilçemiz, dünya güzelliği bir sahile, yeşile sahip bir ilçemizdir. Beton vahşetine müsaade etmeyiniz. Altın madeni zaten katliam yapıyor. Betona hayır” ifadelerini kullandı.

İMARA AÇILMADAN ÖNCE BELEDİYE PROJESİNİ HAZIRLAMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezler Tepesi’ne yapılaşma izni vermeden çok önce, Fatsa Belediyesi bölgeyle ilgili projesini hazırladığı ve resmi internet sayfalarında yayınladığı ortaya çıktı.

İnternet sitesinde, “Fatsa Çerkezler Tepesi, B tipi mesire alanı olarak ilan edildi” başlığıyla verilen bilgilerde, “Dolunay kavşağı mevkiinde bulunan Çerkezler Tepesi'ne Büyükşehir Belediyesi desteğiyle mesire alanı yapılacak. 97 dönümlük alana ve 83 metre yüksekliğe sahip olan alan tepeden bakıldığında deniz ve Fatsa manzarasına hakim bir konumda bulunmaktadır. Yapılacak olan mesire alanı projesi içerisinde piknik üniteleri, yaya yolları, spor sahaları, paintball alanı ve lokanta gibi sosyal donatılar bulunacak” ifadeleri yer aldı. Belediye Şubat ayının başlarında da ağaçlarla kaplı yeşil alanı Orman Bakanlığından devraldı.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Şubat ayın başlarında gerçekleştirilen imza töreninde, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen'in saha teslim tutanağına attıkları imza ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Çerkezler Tepesi'ndeki 99 dönümlük arazi 29 yıllığına Fatsa Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşmişti.

Başkan Kibar burada yaptığı konuşmasında alanın turizme kazandırılacağını ve hazırlanan projenin halkın görüşüne sunulacağını söylemişti.