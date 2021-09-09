Bir TIR dolusu göçmen daha yakalandı
Kocaeli'nde, TEM Otoyolunda durdurulan bir TIR'da 112 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir TIR’ı durdurdu.
TIR’ın dorsesinin kapağı açıldığında kaçak göçmenler görüldü. 112 kaçak göçmen araçtan indirilerek işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.