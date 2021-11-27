Bir Türk vatandaşı Bosna Hersek’teki selde can verdi

AFAD, bir Türk vatandaşının Bosna Hersek'te meydana gelen sele felaketinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Bosna Hersek’te geçen hafta etkili olan şiddetli yağış sonucu başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok kentte sel meydana geldi. Sel nedeniyle, birçok yerleşim birimi sular altında kalırken, birçok ülkeden Bosna’ya yardım ekipleri gönderildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Bosna Hersek’te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.

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