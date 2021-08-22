Bir türlü akıllanmadık

Giresun’un Dereli ilçesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde 11 kişi öldü, dere yatağındaki binalar yerle bir oldu. Bunca acıya rağmen değişen bir şey olmadı. Selzedeler için 216 konut ve 72 işyeri, riskli bölgeye inşa edildi.

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Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri Dereli ilçesi oldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. Dere yatağına inşa edilen 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü. Afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı büyük oranda tamamlandı. Ancak bir yıl önce selin götürdüğü binalar yine ‘riskli bölge' olarak bilinen dere yatağına yapıldı.

BURASI DA RİSKLİ

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, 1 yıl içinde Dereli'nin yeniden inşa edildiğini belirterek, “Konutların eylülde teslim edilmesi bekleniyor. Daha güvenli bir Dereli ortaya çıkıyor” dedi. Selzede Hicabi Karahasan ise “Burada acı, gözyaşı, insanların mağduriyeti vardı. Şimdi bu yaralar sarılıyor ama Dereli'nin tekrar Dereli olabilmesi için 3 yıl kadar bir zaman ihtiyaç var. Dere yataklarına artık yerleşim alanları yapılmamalı. Bu insanların canına mal oluyor. Mal yerine koyulabiliyor ama can konulamıyor. Burayı yine yapıyorlar ama yine de burası riskli” diye konuştu. (DHA)

Selde benim tüm birikimim yıllarım gitti

Dereli'de oturan selzede Sinan Şahin, her şeyini sel suları ile kaybettiğini belirtti. Sinan Şahin “Ben bir binanın çatısına çıkıp kendimi ancak kurtarabildim. Böyle şeyleri sadece televizyonlarda görebiliyorduk ama biz burada bunu yaşadık. Sel günü benim arabam, birikimim, yıllarım gitti. Selin ardından devletimiz hep yanımızda oldu. Burada güzel şeyler yapıyorlar. İnanıyorum ki burası eskisinden çok daha güzel olacak” diye konuştu.