Bir üniversiteden daha ‘kayyum rektör’ protestosu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik devam eden protestolarına destek verdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı kampüsünde ‘Üniversitelerde kayyum rektör istemiyoruz’ pankartı açan öğrenciler, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, “Sanmasınlar ki akademiyi “Üniversiteler fuhuş yuvasıdır” diyenlere, “Herkesin üniversite okumasına gerek yok” diyenlere teslim edeceğiz. Etmiyoruz, buradayız!” dedi.

“TEMSİLİYETE KİLİT VURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Öğrenciler basın açıklamasının devamında, “Kayyum rektörler, AKP rejiminin üniversitelerde kurmaya çalıştığı baskı rejiminin birer temsilcisi olarak öğrencilerin her türlü talebine ve temsiliyetine kilit vurmaya çalışıyorlar. Sanmasınlar ki üniversitelerimizi demokratik ve bilimsel eğitimi kapı dışarı etmeye, bilimi ve akademiyi piyasa tekeline almaya çalışanlara teslim edeceğiz! Etmiyoruz, buradayız!” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, “Bütün atanmış rektörlerin derhal istifa etmesini, üniversitelerde özerk ve özgür düşünce ortamının sağlanmasını, polis şiddetine, hukuksuz gözaltılara, gözaltında taciz ve cinsel şiddete son verilmesini” talep etti.

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