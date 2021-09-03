Bir yıl önce temeli atılan hastaneye çivi bile çakılmadı

Çorum’da bir yıl önce görkemli bir törenle temeli atılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'ne aradan geçen zamanda bir çivi dahi çakılmadı.

İsmail AKDUMAN

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2 bin 250 metrekare kapalı alana sahip, 55 hastanın yataklı olarak tedavi görebileceği, bodrum, zemin ve bir kattan oluşan ve yaklaşık 4 milyon liraya mal olacağı açıklanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için 1 Eylül 2020 tarihinde temel atma töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutan V. Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

TEMEL ATILDI SONRA UNUTULDU

Törende yapılan konuşların ardından kurdele kesilerek iş makineleri alanda merkezin temellerini açmaya başladı.

Ancak aradan geçen 1 yılda 6 ayda tamamlanacağı söylenen tanı merkezine bir çivi çakılmadı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 1 yıl sonra tanı merkezi inşaata giderek inceleme yaparak, “Burası da yarım kalan yatırımlar grubuna dahil edilmesin. Lütfen verdiğiniz sözleri yerine getirin. Bir yıldır bir çivi çakılmamış. O gün atılan temel ile duruyor” dedi.

6 AYDA HİZMETE GİRECEKTİ ÇİVİ ÇAKILMADI

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin 1 yıl önce temeli atıldığını ve törene katılan AKP’li milletvekillerinin 6 ayda tamamlanarak hizmete açılacağını söylediklerini hatırlatarak, “Bundan tam bir yıl önce 01.09.2020 tarihinde düzenlenen temel atma töreninde buranın 180 günde tamamlanacağı müjdesi verilmişti. Çorum halkı adına biz de çok mutlu olmuştuk. Fakat ne hikmetse bir yıl geçmesine rağmen burası temel halinde kaldı. Şimdi 24.09.2021 tarihinde tekrar bir ihale ilanı verildiğini tespit ettik. Yeni ihaleye göre Onkoloji Merkezinin arsa tahsisinden sonra 320 iş gününde teslim edileceği ifadesi bulunuyor. Kentte yarım kalan diğer hizmetler gibi burayı da yıllarca beklemeyelim. Çorum halkını kandırmayın, yapamayacağınız sözleri vermeyin, verdiğiniz sözleri de yerine getirin” diye konuştu.