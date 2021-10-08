Birleştirilen Gezi ve çArşı davalarında ilk duruşma bugün

Geçen temmuz ayında birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davalarının ilk duruşması bugün görülecek. Aralarında Osman Kavala ve Henri Barkey'in de bulunduğu 52 kişi ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olmakla suçlanıyor.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Gezi Parkı davasında yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarının, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 17 kişinin ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmüştü.

Beşiktaş taraftar grubu ‘Çarşı’ üyesi 35 kişinin, ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Polise direnmek’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından yargılandığı ve tüm suçlamalardan beraat ettiği dava da, Yargıtay tarafından bozulmuş ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

YARGITAY, DAVALARIN BİRLEŞMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Yargıtay, bozma ilamında ‘Gezi Parkı ile Çarşı davalarının arasında hukuki bağlantı olduğu' gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini kaydetmişti.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

30. Ağır Ceza Mahkemesi, 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı göndererek, davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar, 30 Temmuz 2021 tarihinde 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Davaların birleşmesinin ardından ilk duruşma bugün, salonunun daha geniş olma sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 1'i tutuklu 16 kişinin yargılandığı Gezi Parkı ana davası, 18 Şubat 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Aralarında tutuklu yargılanan Osman Kavala dahil 9 kişi, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan beraat etmiş, aynı suçtan yargılanan, firari Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'ın ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

SAVCI İTİRAZ ETMİŞ, İSTİNAF BOZMUŞTU

Savcılık, yerel mahkemenin kararını istinafa taşıyarak itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak 2021'de 9 kişi hakkında verilen beraat kararını bozmuştu.

AYRILAN DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan 2021'de yeniden görülen duruşmada bu dava ile haklarında yakalama karraı bulunan firari 7 kişinin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti.

Ayrıca, 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, ‘Anayasa’yı ihlal' ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından yargılanan Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey'in, bu davalarının da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

ÇARŞI DAVASINI DA YARGITAY BOZMUŞTU

Yine Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Polise direnmek’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından yargılanan Beşiktaş taraftar grubu ‘Çarşı’ üyesi 35 kişi hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

“İKİ DAVA ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ İRTİBAT BULUNDUĞU”

Yargıtay, bozma ilamında, “Gezi Parkı ana davası ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, ‘örgüt üyeliği' suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesinin bozma nedeni sayıldığını” belirtmişti.