Bitmeyen yol mizah konusu oldu: Aşkımız Urfa’nın yol çalışması gibi olsun

Şanlıurfa’da 6 yılda bitirilemeyen 7.5 kilometre uzunluğundaki Kuzey Batı Çevre Yolu’nda çalışmaların ağır aksak yürümesi tepkiyle karşılanırken, yeni evlenen bir çift için ise mizah konusu oldu. Çift, düğün arabalarına ”Aşkımız Urfa’nın yol çalışması gibi olsun. Başlasın ama hiç bitmesin” yazdırdı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evren Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve TOKİ konutlarını kente bağlayacak olan Kuzey Batı Çevre Yolu'nun yapımına 2015 yılında başlandı. Ancak, aradan geçen 6 yılı aşkın süreye rağmen, yol bir türlü tamamlanamadı.

Söz konusu yolun trafiğe açılmaması nedeniyle büyük bir araç yoğunluğu bulunan, hemen her gün yaralamalı ve ölümlü kazaların meydana gelmesi nedeniyle “Ölüm Yolu” olarak adlandırılan D-90 Karayolu'nu kullanmak zorunda kalan yurttaşlar, çalışmaların çok ağır işlemesinden yakındı.

BAŞLASIN AMA HİÇ BİTMESİN

Kuzey Batı Çevre Yolu'nun tamamlanması tepkilere neden olurken, kentte birçok yerdeki ulaşımın aksaması mizah konusu da oldu. Bir çift, gelin arabalarına ”Aşkımız Urfa'nın yol çalışması gibi olsun. Başlasın ama hiç bitmesin” yazdırdı.

Bu mizahi yazıya Şanlıurfa Haliliye İlçesi CHP İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz sosyal medya hesabından, “İzahı olmayan şeylerin, mizahı olurmuş. Urfa'nın bitmeyen yol çalışmaları da espri konusu olmuş. Kuzey Çevre Yolu ne zaman bitecek?” yorumu yaptı.

ÇALIŞMA YOK Kİ BİTSİN

Bir başka kullanıcı ise, Viranşehir- Eyüpnebi arasındaki bozuk yolun fotoğrafını etiketleyerek, “Çalışma yok ki bitsin. Burası Viranşehir- Eyüpnebi arası Kervansaray Akyazı grup yolu.100 köye yakın ulaşım sağlayan bir bağlantı yolu aynı zamanda. 5 yıldır bu vaziyette. Acil hasta olduğunda bölgeye ambülans bile gelemiyor.

2021 yılı büyükşehir eseri” yorumunu yaptı. CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz bu paylaşıma ise “Çalışkan belediyemizin yaptığı tek hizmet, parke taşı döşemek ve asfalt dökmek. Ancak, onu bile ne kadar becerebildikleri resimde de görüldüğü üzere tartışılır” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Bitmeyen Melen'in ağır maliyeti