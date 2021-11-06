Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı, 3 göçmen aranıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında batan göçmen teknesindeki 7 göçmen kurtarıldı, kaybolan 3 göçmenin arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin ilçeye 4 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında battığı ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik helikopteri 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik dalış timi gönderildi.

Teknenin dün gece battığı ve olay yerine giden sahil güvenlik botunun 7 göçmeni kurtararak Bodrum limanına getirdiği belirtildi. Kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Göçmenlerin ifadelerinin ardından üç göçmenin kaybolduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Haber, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait sitede duyuruldu.

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