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Bodrum açıklarında yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı

Muğla'nın bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden yelkenli bir tekneyi kontrol eden sahil güvenlik ekipleri 63 göçmeni yakaladı.

Yaşar ANTER
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Bodrum açıklarında yelkenli teknede 63 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarında seyir halinde olan 17 metrelik yelkenli teknede arama yapan sahil güvenlik ekipleri teknenin içinde 63 göçmen yakaladı. Yasadışı  yollardan tekne ile İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirtilen göçmenler Bodrum Limanı'na getirildi.

İfadeleri alınan göçmenler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Birimi'ne teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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