Bodrum’da 73 dönüm daha Erdoğan imzasıyla yapılaşmaya açıldı

Türkiye’nin cennet köşelerinden biri daha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek imzasıyla açıldı. Bodrum’un en güzel konumlarından birinde yer alan yaklaşık 73 dönüm arazi Erdoğan’ın imzasıyla yapılaşmaya açıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı ancak özelleştirme kapsamında bulunan Gökçebel’deki arazi 9 Nisan’da Cumuhrbaşkanı Kararı’yla “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Ticaret Turizm Konut Alanı olarak onaylanmıştı.

İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLARI DA REDDETTİ

İmar planlarında yapılan bu değişikliklere yapılan itirazlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz tarihli imzasıyla reddedildi.

PEŞ PEŞE BODRUM KARARLARI



Erdoğan geçtiğimiz ay Bodrum Yalıkavak’ta muhteşem manzaraya sahip 25 dönümlük araziyi ticaret ve konut alanına çeviren imar düzenlemesine yapılan itirazlar da reddetmişti.

ERDOĞAN DEĞERLİ ARAZİLERDE İMAR İTİRAZLARI REDDETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Resmi Gazete’de özelleştirme kapsamındaki çok sayıda araziyle ilgili kararlara da imza attı. Cumhurbaşkanı Ankara Çayyolu’ndaki 5 dönümlük arazide yapılan imar planı değişikliğini onayladı.

Erdoğan ayrıca yine Çankaya’daki Alacaatlı Mahallesi’nde bulunan arsalardaki plan değişikliklerine yapılan itirazları da reddederek onayladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsamında bulunan Didim’deki özel arazide yapılan imar planı değişikliklerine yapılan itirazları da reddetti.

Erdoğan’ın bir günde imzaladığı imar planı kararları arasında Eskişehir Tepebaşı ve İstanbul Büyükçekmece ve Küçükçekmece’deki araziler de yer aldı. Erdoğan buralardaki imar planlarındaki değişikliklere yapılan itirazları reddetti.

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