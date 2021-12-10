Bodrum’da dalgalar binaların boyunu aştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabaha karşı başlayan şiddetli lodos ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sahillerdeki ev ve iş yerleri sular altında kaldı, feribot seferleri ve bazı spor müsabakaları ertelendi. Sahil kesimlerinde dalgalar binaların boyunu aştı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde aralıklı yağışlarla başlayan şiddetli lodos ilçede hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Bodrum'un Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallesi sahilindeki ev ve iş yerleri dev dalgaların etkisi ile sular altında kalırken ilçedeki Bodrum- Datça, Datça – Bodrum seferleri iptal edildi.

DALGALAR BİNALARIN BOYUNU AŞTI

Özellikle Kumbahçe Mahallesi'nde dev dalgalar 4 metre yükseklikteki binaları aşarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar girerek caddeyi sular altında bıraktı.

Şiddetli lodos nedeniyle bazı ağaçları devrildi evlerin güneş enerjilerinde hasar meydana geldi. Sahil kesimlerindeki restoranların masa ve sandalyeleri denize sürüklenirken, ahşap iskeleler zarar gördü. Meteoroloji ve Muğla Valiliği'nin iki gündür yaptığı uyarılar etkili oldu. Bazı kuru yük gemilerinin lodosta Bodrum koylarına sığındığı görüldü. Hafta sonunda Muğla'da yapılması planlanan bazı spor müsabakaları hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

HAFTA ORTASINA KADAR SÜRECEK

Muğla ve Bodrum'da sağanak yağış ve şiddetli lodosun hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

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