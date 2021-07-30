Bodrum’da dikkat çeken yangın manzarası

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik yakınlarındaki yangında oteldeki tüm müşterilerin tahliye edildiği ve büyük maddi hasarın oluştuğu Titanic Deluxe Bodrum oteli 2007'de meydana gelen, 100 hektarlık Kızılçam ağaçlarının yok olmasına neden olan yangından sonra bu alana kurulmuştu. Dünkü yangında da zarar gören alanın otellerin hemen yanında ve denize sıfır ormanlık alan olması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlar, “Bir burası kalmıştı otel olmayan. Yakında burayı da otel yaparlar. Yazık!” sözleriyle tepki gösterdi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik’te asırlık Halep çamı ormanların bulunduğu alanda birkaç noktada aynı anda başlayan yangın yaklaşık 3 bin turistin bulduğu turistik tesislerin içine kadar girdi. Yangında kabusu yaşayan yaklaşık 4 bin 500 personel ve turist onlarca tekne, bot ve sahil güvenlik botları tarafından karaya taşındı, yanmaktan son anda kurtuldular. Onlarca turist fenalık ve baygınlık geçirdi, karada bekleyen ambulanslarda tedavi edildiler.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra yangının ulaştığı ve tahliye edilen Lujo Hotel Bodrum ve La Blanche Bodrum otellerine müşteriler geri dönmeye başladı. Titanic Deluxe Bodrum otel müşterilerinin bir kısmının başka otellere gönderildi, otelde maddi zarar oluştu.

YANGINLA YOK OLAN ALANA OTEL YAPILMIŞTI

15 Temmuz 2007’de Güvercinlik Mahallesi’nde 100 hektarlık Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın meydana gelmiş, yangın sonucunda 250 hektar orman alanı ile 30 hektara yakın tarım arazisi ve zeytinlik yok olmuştu. Lujo Hotel, La Blanche ve Titanic Deluxe otellerinin de bu alan üzerine inşa edildiği biliniyor.

“YAKINDA BURAYI DA OTEL YAPARLAR”

Dünkü yangında da zarar gören alanın otellerin hemen yanı olması ve denize sıfır olması dikkat çekti. Yanan alanın görüntülerini SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ileten vatandaşlar, “Bir burası kalmıştı otel olmayan. Yakında burayı da otel yaparlar. Yazık!” sözleriyle tepki gösterdi, endişesini dile getirdi.

HALEP ÇAMI ORMANLARINDA 20 YILDIR GÖZLERİ VARDI

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum yangınlarının ardından SÖZCÜ'ye açıklama yapan Fahrettin Üstün yangınların 20 yıl önce turistik bölgelerde başladığını söyledi.

Veteriner hekim olan evli ve iki çocuk babası 54 yaşındaki Fahrettin Üstün yaptığı açıklamada; “Ben 2001 yılında Milas Tarım İlçe Müdürü iken Güvercinlikte şu anda 3 dev turistik tesisin bulunduğu alan o zamanlar ormanlıktı, yangınlar çıkmamıştı. Milli Emlak'tan bana o bölgenin turiz tahsisi ile ilgili resmi olarak soru gelmişti. Bende o bölgenin koruma altında olan ve Akdeniz'de sadece birkaç yerde bulunan endemik tür Halep Çamı Ormanı olduğunu ve kesinlikle tahsisin söz konusu olamayacağını belirterek olumsuz görüş bildirmiştim. Bu yazışmalar o dönemin evraklarında kayıtlı. Dün Bodrum Güvercinlik'teki yangın büyük bir olasılıkla sabotaj, çünkü bütün ekipler Marmaris yangınında iken önlenemez bir yangın çıkarıldı” dedi.

DENİZ MANZARALI ORMAN YANGINLARI BAŞLADI ACİL KOMİSYON KURULDU

2002-2007 yıllarında CHP Muğla Milletvekili olduğunu belirten Üstün “20 yıl önce Marmaris ve Bodrum'da deniz manzaralı orman yangınları başladığında hızla arttı. CHP olarak hemen Orman Yangınlarını Araştırma ve Önleme Komisyonu kurduk, ardından üzerine gidince biraz yavaşlar gibi oldu, ancak bu son dönemde sahillerdeki rant aşırı yükselince sahile yakın yerlerdeki ormanları hedef almaya başladılar” diye konuştu.